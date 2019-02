El Govern central abona la paga compensatòria als pensionistes per la desviació de l'IPC

El Govern ha abonat aquest dimecres 20 de febrer als pensionistes la paga única addicional per la desviació de l'IPC el 2018 respecte a la pujada que van experimentar les seves pensions a principis de l'any passat, el que tindrà un cost per a l'Executiu 123,4 milions d'euros, segons ha informat aquest dimecres el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.





Les pensions van pujar un 1,6% el 2018, però els preus es van situar en l'1,7% (desembre de 2017 a novembre de 2018), per la qual cosa s'ha compensat a més de 9,3 milions de pensions per aquesta diferència d'una dècima. L'import d'aquesta paga compensatòria per a una pensió mitjana és de 13 euros.









Aquest any el Govern ha estès aquesta paga addicional a 194.393 prestacions familiars per fill a càrrec, major de 18 anys i discapacitat igual o superior al 65%, per al que ha destinat una mica més d'un milió d'euros.





Aquesta compensació addicional, que es realitza de manera independent i amb anterioritat a l'abonament ordinari de la pensió mensual de febrer, s'ha aplicat a les pensions de jubilació, incapacitat, viduïtat i orfandat; pensions mínimes en totes les seves modalitats, SOVI i no contributives.