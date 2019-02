Rull assegura que no es va gastar ni un euro públic l'1-O

El judici pel procés independentista al Tribunal Suprem s'ha reprès aquest dimecres amb l'interrogatori a l'exconseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull, que ha començat a contestar a l'interrogatori de la que va ser fiscal general de l'Estat Consuelo Madrigal.









Abans d'això ha advertit que no respondria a l'acusació popular, exercida per Vox, per respecte a les dones i a les persones "que pateixen homofòbia, racisme i transfòbia".





En la seva declaració, el polític pres ha sentenciat que "no es va gastar ni un euro públic per fer el referèndum" l'1 d'octubre de 2017.





"Si el principi democràtic és constantment ignorat, la legitimitat queda ignorada. Sempre ponderàvem entre el principi de la llei i el principi democràtic", ha defensat Rull.





Jordi Turull, l'exconseller de Presidència responsable de la logística de l'1-O, també va parlar ahir de "ponderació" a l'hora de prendre decisions al Govern.





La Fiscalia sol·licita 16 anys de presó i l'Advocacia de l'Estat 11 anys. Rull ha anunciat que respondrà a les dues, però no a l'acusació popular de Vox.









El exconseller ha dedicat aquest dimecres diversos minuts de la seva declaració en el judici del procés a acusar el Tribunal Constitucional (TC) de falta de "legitimitat moral" perquè, al seu judici, ha estat "instrumentalitzat" pel Govern central contra l'independentisme català.





L'acusat ha recorregut a una resolució del Tribunal Suprem del Canadà per a justificar les contínues desobediències a l'Alt Tribunal espanyol quan va suspendre les lleis de desconnexió.





"FALTA DE LEGITIMITAT MORAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL"





En un aspre encreuament de preguntes i respostes amb la fiscal Consuelo Madrigal, Rull ha admès que va ser advertit fins a sis ocasions pel Constitucional en els mesos previs al referèndum de l'1 d'octubre de 2017, des de l'aprovació del procés constituent fins a la llei de transitorietat, però ha censurat que el tribunal recorregués en tantes ocasions a l'article 16.2, segons el qual una norma autonòmica queda automàticament suspesa quan el TC admet a tràmit una impugnació del Govern de la nació.





"Hi ha una falta de legitimitat moral del Tribunal Constitucional per ser sistemàticament instrumentalitzat pel Govern i suspesa. Hi ha una utilització sistemàtica, constant, permanent per part de l'Estat i el Constitucional s'ha deixat instrumentalitzar per a deixar l'autonomia de Catalunya absolutament minimitzada", ha explicat.