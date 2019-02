Els grans sindicats no secunden la vaga independentista d'aquest dijous

Carles Sastre, secretari general del sindicat independentista Intersindical-CSC





Entitats i partits independentistes han convocat per a aquest dijous a les 18 hores una manifestació a Barcelona per culminar la jornada de vaga general organitzada pel sindicat Intersindical-CSC.





Les organitzacions que donen suport a aquesta manifestació són JxCat, ERC, el PDeCAT, la CUP, la Crida, Demòcrates, representants dels comuns, l'ANC, Òmnium Cultural i l'Associació Catalana pels Drets Civils, entitat que agrupa els familiars dels sobiranistes encausats , entre d'altres.





No obstant això, ni UGT ni CCOO han decidit sumar-se a aquesta jornada de mobilitzacions, ja que les consideren allunyades de qualsevol reivindicació econòmica relacionada amb els treballadors. Els que sí que han donat suport a la vaga han estat Ustec --el sindicat de professors-- i CGT.





QUI CONVOCA LA VAGA?





Intersindical-CSC és una organització sindical netament separatista liderada per Carles Sastre, exterrorista que va formar part de la banda terrorista Exèrcit Popular Català (EPOCA). Mentre formava part d'aquest grup armat, va participar en l'assassinat de l'empresari José María Bultó, crim pel qual va ser condemnat a 30 anys de presó el 1985.





Durant els últims anys, Sastre ha estat rescatat de l'oblit per les faccions més radicals del moviment independentista i ha recuperat una aurèola d'"heroi" per als defensors de la independència de Catalunya. Per exemple, el secretari general d'Intersindical va ser entrevistat per Xavier Grasset al programa Més 324 l'any 2015.





L'ANC DEMANA UN BOICOT





L'ANC ha demanat no consumir res ni treure diners dels caixers durant la vaga general. "Us animem també a fer una vaga de consum. No encengueu llums, no poseu aparells en marxa, sigueu previsors per no haver d'anar a comprar o per no haver de treure diners dels caixers durant tot el dia", recull l'entitat en un correu als seus associats.





També adverteixen que la vaga tindrà conseqüències en el sector educatiu, i atès que podrien haver alteracions en el trànsit i en els mitjans de transport habitual, recomanen no portar els fills a l'escola.





"Si sou universitaris, podeu ajudar a convèncer als vostres companys per buidar les aules i omplir els carrers! Aquesta lluita ens interpel·la a tots!", han afegit.