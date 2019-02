El cineasta Woody Allen prepara una pel·lícula que començarà a rodar-se a Espanya previsiblament en els mesos de juliol i d'agost d'aquest any.





Segons han avançat fonts del sector, el projecte es troba ara en fase de recerca de localitzacions i, fins al moment, s'ha visitat la ciutat de Sant Sebastià com un dels possibles escenaris.





De moment, es desconeix tant el títol com els noms o la procedència del càsting de la pel·lícula, en la producció es troba Mediapro.





Precisament, Woody Allen, al costat de la The Eddy Davis New Orleans Jazz Band, serà un dels noms que componen el cartell del festival Nits del Botànic, amb un concert previst per al 20 de juny. A aquesta data se sumen les actuacions que tindran lloc el 16 de juny al Palau Euskalduna de Bilbao i el dia 18 al Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona.





L'última pel·lícula del director novaiorquès que va arribar als cinemes va ser 'Wonder Wheel'. No obstant això, 'A Rainy Day in New York', protagonitzada per Jude Law, Elle Fanning, Selena Gomez, Diego Luna, Liev Schreiber i Timothée Chalamet, encara no té data d'estrena.