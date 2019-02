Ruma 's Coffee & Cholcolate BCN és un nou cafè al centre de Barcelona que aposta per oferir gust, salut, qualitat, neteja i un bon servei. Així ho resumeix el xef Kim Dudkin que porta més de vuit anys en el sector i és l'encarregat d'aquesta cafeteria d'especialitat ubicada al número 10 de Ronda Universitat.









Ruma's assegura tenir el millor cafè, segons els estàndards internacionals de qualitat de Specialty Coffee Association (SCA), i és que sobre una valoració màxima de 100 punts, en aquest establiment tenen cafè de fins a 96 punts de la classificació SCA.





Actualment, serveixen cafè d'Indonèsia per a l'espresso, i també fan servir varietats d'Etiòpia i Brasil, però poden anar canviant de lloc procedència. Es tracta de "microlots" selectes d'una mateixa collita, amb les idèntiques característiques de sòl, clima i altitud.





"És difícil tenir el mateix cafè molt temps i aquí també hi ha la gràcia perquè ofereixes el client més varietat i la possibilitat d'assaborir més cafès", explica Kim Dudkin.





PASTISSERIA





El nom de la cafeteria ve de la propietària, Ruma Motrenko, d'origen rus, que compta amb dues botigues de xocolata de fabricació artesanal a Rússia. Establerta a Barcelona fa tres anys, va decidir obrir Ruma's, on a més del cafè com a producte estrella, ofereix bombons i melmelada casolanes que fabriquen ells mateixos, així com pastisseria russa, com el napoleó, que és un milfulls amb crema pastissera artesana, i el medovik, fet amb mel.









Els croissants són de la casa Bubó, "que estan considerats els millors croissants de Barcelona", destaca Kim. La mateixa cura tenen per a la resta de productes que adquireixen, com les cookies o els refrescos de llimona, taronja i cola, sense conservants ni sucres afegits, o la cervesa, també artesana.





Què ofereix Ruma que no tingui una cafeteria estàndard? "Som uns maniàtics de la neteja, el servei està estudiat i valorat, pensat per al client, i tenim una màquina de cafè boníssima. Qui entengui de cafè, la veu i diu 'aquí donen un bon cafè'", assegura aquest expert.





"El cafè pot ser un euro més car que en un altre lloc, però es valora la qualitat i que és sa. Al final, el que el client entén és si està bo, sense estudiar per què. Servim el cafè sense sucre perquè el bon cafè no és amarg, encara que hi ha sucre molt bo per a qui ho vulgui, i no reescalfem la llet", afegeix.





PREVISIONS





Es tracta del primer local del grup i, segons les previsions, al llarg d'aquest any inauguraran un segon Ruma's en un altre barri de la ciutat. El 2020 esperen obrir una tercera botiga i un torrador.





Rumi s està ubicat a la cantonada de ronda Universitat amb carrer Balmes i obre de dilluns a diumenge de 8 a 21 hores.