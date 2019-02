L'exscout Miguel Hurtado, que va fer públics presumptes abusos sexuals quan era menor per part del monjo de Montserrat Andreu Soler, ha difós un vídeo amb càmera oculta --de desembre de 2015-- en què l'abat, Josep Maria Soler, admet haver sentit rumors de relacions homosexuals en els 70: "No m'agafa per sorpresa".





En la gravació publicada per 'El País', Hurtado li pregunta si li va sorprendre quan la seva família li va explicar el seu cas, al que l'abat respon: "Quan la teva família es posa en contacte amb mi és la primera vegada que jo sóc responsable de la comunitat, i no m'agafa per sorpresa perquè m'havien arribat aquests rumors d'una altra època".





L'abat fa referència al fet que, en els 70, quan era un monjo, havia sentit "rumors que hi havia relacions homosexuals" a Santa Cecília, on se celebraven trobades de joves un cop al mes amb els quals Andreu Soler tenia contacte, però el abat desconeix si hi havia menors i que va posar aquests rumors en coneixement del llavors abat, Cassià Just.









MONTSERRAT REMET A LA COMISSIÓ





En declaracions, el Monestir de Montserrat ha rebutjat fer valoracions sobre aquest enregistrament i s'ha remès a la comissió independent que van posar en marxa per investigar possibles abusos, a l'espera de les conclusions.





Al vídeo, el responsable del monestir explica que va portar al seu despatx a Andreu Soler i li va llegir les acusacions d'Hurtado: "No em va dir que no hi havia res, però va minimitzar el que ell havia fet", afirma l'abat, que en el vídeo assegura que no posa en dubte a Hurtado i el mal que se li ha causat.





Hurtado li lliura un sobre en el qual hi ha diners que l'abadia li va donar per suport psicològic --que segons ha explicat conté 7.200 euros--, afirmant que el fa sentir malament aquests diners, al que l'abat respon: "Però ara em fas sentir malament al meu, perquè jo el que volia era la reparació del dany que se't va fer".