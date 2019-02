La portaveu parlamentària i número dos de Podemos, Irene Montero, ha criticat aquest dijous les "estratagemes parlamentàries" que, al seu parer, està fent servir el Govern de Pedro Sánchez per aprovar reials decrets "enmig d'un període electoral" i ha reiterat que la seva formació no garanteix per endavant el seu suport.





Així ho ha assegurat en declaracions als mitjans de comunicació als passadissos del Congrés, després de ser preguntada sobre la postura que prendrà el seu grup parlamentari de Unidos Podemos davant els reials decrets que l'Executiu preveu portar al Parlament abans que se celebrin les eleccions generals del 28 d'abril.





Referent a això, Montero no ha garantit el suport del seu grup, sinó que ha assegurat que el que faran serà "estudiar cada decret" per veure "si és bo per a la vida de la gent". "I en funció d'això, decidirem el nostre vot, si és que se'ns demana a la Diputació Permanent", ha postil·lat.





No obstant això, a continuació ha avisat que l'important ara "és que hi ha unes eleccions generals convocades" i, per tant, han d'esforçar perquè de les urnes "en surti un govern sòlid i fort que no hagi de governar a força de reials decrets lleis", sinó" amb una força i base parlamentària sòlida que permeti millorar la vida de la gent sense haver de buscar estratagemes parlamentàries enmig d'un període electoral".





NO DEIXARAN QUE EL PSOE LI USE PER FER CAMPANYA





El partit morat ja va avisar, després de frustrar-se la aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), que aquí en endavant el PSOE no podia comptar per defecte amb el seu vot, ja que aquest dependria de la iniciativa en qüestió.





És a dir, la formació liderada per Pablo Iglesias va deixar clar, fins i tot abans que el president Pedro Sánchez anunciés l'avançament electoral, que no anava a permetre que el PSOE i el Govern en funcions els fes servir per fer campanya des del Congrés.





Des de llavors, Podemos ja s'ha desmarcat del PSOE en nombroses ocasions, tant a nivell discursiu com en el vot d'iniciatives. Per exemple, la formació es va abstenir dimarts en la votació d'una proposició no de llei del PSOE per abolir la prostitució i lluitar contra el tràfic de dones i nenes, i també es va negar a aprovar les recomanacions del Pacte de Toledo pactades per la resta de grups.