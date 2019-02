La vaga independentista punxa però els CDR aconsegueixen realitzar alguns talls de circulació

Unes 13.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han mobilitzat aquest dijous al migdia al centre de Barcelona en la concentració convocada a la plaça Universitat i la manifestació convocada per la plataforma Universitats per la República, a la qual s'han sumat col·lectius de CDR .





La mobilització ha comptat amb una concentració a plaça Universitat i una posterior manifestació d'Universitats per la República, que ha estat marcada per l'ocupació de les vies a l'estació de Renfe de Plaça Catalunya.





A la concentració, el portaveu d'Intersindical - CSC, Sergi Perelló, ha mostrat la seva satisfacció amb el desenvolupament de l'atur, mentre que el portaveu de UstecStes, Ramon Font, ha afirmat que la incidència ha estat molt alta, i ha sostingut que els docents "no tenen por" i parlaran de política a les classes.





El gruix dels participants han estat alumnes --en secundària han deixat d'anar a classe fins al 80% de l'alumnat en algunes demarcacions, segons el Govern-- i funcionaris d'educació --27% de docents, segons la Conselleria d'Educació -.





En els centres de treball i en les empreses la vaga amb prou feines s'ha fet notar: Cecot ha comunicat que només un 10,7% d'empreses i un 8,3% de treballadors s'han acollit a la jornada de manifestacions.





TENSIÓ





La manifestació ha viscut moments de tensió, en paral·lel a la sortida d'un grup d'ocupants de la via, entre un grup d'assistents i agents dels Mossos d'Esquadra, que han establert un cordó de seguretat a Passeig de Gràcia.





Entre crits de 'No us mereixeu la senyera que porteu' - 'No us mereixeu la senyera que porteu' -, 'Fora els forces d'ocupació' - 'Fora les forces d'ocupació' - i 'El vostre conseller és a la presó '-' el vostre conseller està a la presó '- i el llançament d'algun objecte, els agents han realitzat alguna petita càrrega per dispersar els manifestants.





Durant la jornada de vaga a Barcelona han estat detinguts quatre manifestants. Un d'ells a la confluència de la Gran Via amb el carrer Urgell per donar un cop de puny a un mosso d'Esquadra, per un presumpte delicte d'atemptat.





TALLS TRANSITORIS A LA VÍA PÚBLICA





Cap a les 8:30 del matí, els CDR han tallat un total de 13 trams de carreteres i cinc més han resultat afectades amb retencions a causa de les protestes per la vaga, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT). També s'han tallat de forma puntual algunes artèries de Barcelona per petits grups de persones, com la Digonal, la Gran Via i els accessos a la Ronda de Dalt.





Tant Rodalies com FGC han experimentat interrupcions del servei a primera hora del matí, però la normalitat ha estat restablerta ràpidament i s'ha complert amb els serveis mínims decretats pel Govern.