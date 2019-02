La sonrisa de Krahe és l'homenatge definitiu al cantautor madrileny mort en 2015, i deixa per a la posteritat en CD+DVD el comiat que un any després li van fer a la Sala Galileu de Madrid amics com Joaquín Sabina, Javier Ruibal, Dani Flaco, El gran Wyoming, Pepín Tre o Pablo Carbonell, entre molts altres.

"Nosaltres no sentíem la necessitat de fer-li un homenatge perquè li sentíem molt a prop", ha ressaltat López de Guereña, que ha avançat que la propera tardor veurà la llum també un llibre, un "anecdotari", titulat Ni feo, ni católico, ni sentimental, escrit per Federico de Haro.





Per la seva banda, El Gran Wyoming, col·laborador de Krahe durant vint anys en el segell discogràfic 18 chulos, ha subratllat que era un "gran amic que, com el Cid Campeador, ha cobrat més fama després de mort". "És que a Espanya hem fet sempre uns enterraments magnífics", ha postil·lat Sabina entre rialles.





Ha prosseguit Sabina posant en valor els temps llunyans que va compartir amb Krahe a finals dels setanta i principis dels vuitanta del segle passat: "Per estrany que els sembli, sense cap dubte el moment en què m'he sentit amb més èxit i més feliç en la meva vida van ser els anys de La Mandrágora".





"I tots els viatges que vam fer junts en un" quatre llaunes 'que va aguantar diverses voltes a Espanya fins que un dia es va parar al mig de Guadarrama amb un fred del 'copón'. Krahe va baixar, va obrir el capó, va mirar i va veure que hi havia dues cables que s'havien separat. Les va posar un xiclet i això va durar just fins a la porta de casa", ha rememorat emocionat.





I encara ha afegit Sabina: "Era un savi. Sempre he necessitat mestres, sempre m'ha agradat estar amb gent que sabia més que jo o que era més decent que jo. El millor mestre que he tingut en la meva vida ha estat Krahe, per això em sento especialment orfe".





To similar encara que més jovial en les paraules de El Gran Wyoming, que ha recordat a Krahe com "la persona que més sabia" que ell hagi conegut mai, ja que "sempre sabia el que calia fer en cada moment". "Només he tingut fe en un ésser humà i era ell", ha sentenciat, per després llançar entre rialles: "Discos no venia, però tenia molta vivència interior".





Durant la xerrada al voltant de Krahe ha sorgit el procés judicial en què es va veure embolicat per un vell documental casolà en el qual cuinava un crucifix i del que finalment va ser absolt el 2012.





Un episodi al qual tant Wyoming com Sabina han tret ferro, però que ha portat el cantautor a apuntar que estaven entrant en el "terreny pantanós del que és políticament correcte o incorrecte i la marxa enrere en la llibertat d'expressió".





Si afegim tot seguit al respecte: "La llibertat d'expressió se la guanya un a pols. Als que hem opinat i cantat i hem dit el que ens ha donat la gana sempre, amb Franco i amb la democràcia, no ens agraden molt els manifestos. Jo només puc dir visca la llibertat d'expressió, abaix el que és políticament correcte".





EL SOMRIURE DE KRAHE





La nit del 20 de novembre de 2016 se va reunir a la Sala Galileo Galilei de Madrid un grapat d'amics amb l'objectiu de retre el tribut que el cantautor i poeta madrileny mereixia.





Joaquín Sabina, Javier Ruibal, Dani Flaco, El Gran Wyoming, Pepín Tre, Pablo Carbonell i molts més es van sumar a la festa que aquest 22 de febrer es va plasma en un llançament que culmina l'homenatge. I ho fa sota el mateix títol que aquell concert: La sonrisa de Krahe.





La sonrisa de Krahe és un CD amb aquell concert i tres temes més. Un d'ells és l'únic inèdit que va deixar Javier abans de morir, Coplas patéticas, interpretat per Joaquín Sabina i els Huérfanos de Krahe, gravat en estudi al desembre de 2018.