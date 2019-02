El turisme de trasplantaments és "absolutament minoritari" a Espanya però preocupa "molt" als professionals sanitaris i judicials, sobretot de cara a futur, ja que si bé la legislació contempla requisits "molt específics" en l'accés al sistema sanitari, les mesures estan "en fase de desenvolupament".





Així ho ha assegurat avui la directora de l'Organització Nacional de Trasplantaments, Beatriz Domínguez, en una roda de premsa amb motiu de la XXI Jornada de Trobada entre professionals de l'Administració de Justícia i la Comunitat trasplantadora que se celebren a Santander, en la qual ha estat acompanyada pel president del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria (TSJC), José Luis López del Moral, i pel coordinador autonòmic de Trasplantaments, Eduardo Miñambres.





Un dels aspectes que s'aborden en aquesta trobada, el més longeu del sistema formatiu judicial espanyol, és el tràfic d'òrgans i el turisme de trasplantaments.





El primer es produeix de manera "excepcional" a Espanya, amb dos casos frustrats, en què no es va arribar a consumar l'extracció. Segons ha explicat Domínguez, el marc legislatiu en aquest país és "molt estricte" i "castiga molt durament" aquesta pràctica.





Pel que fa al turisme de trasplantaments, el de persones d'altres països "atretes per l'èxit del programa espanyol", Domínguez ha apuntat que aquesta situació a Espanya està "molt controlada" i consten "molt poquets pacients" en aquests casos, tot i que és difícil estimar el nombre perquè podrien haver establert la seva residència a Espanya, amb el que tenen accés al sistema sanitari.





"No és una cosa que legalment estigui limitat en el moment actual, però, si s'escau, és una activitat absolutament minoritària", ha assenyalat.





Malgrat això, "preocupa molt" als professionals. La Llei de Sanitat Universal, publicada el juliol de 2018, reconeix en la seva disposició addicional segona la necessitat de suspendre l'accés a la llista d'espera de trasplantaments de l'accés sanitari universal, però aquest aspecte no s'ha desenvolupat.





"No hi hauria problema amb que un pacient viatgés a Espanya per trasplantar de donant viu, però viatjar a Espanya i instal·lar-se al país per accedir al trasplantament de donant mort exigiria uns requisits que estan encara per desenvolupar", ha indicat.





Per això, el turisme de trasplantaments "ens preocupa més pel que pugui passar que per el que estigui passant actualment, perquè s'ha fet un pas de gegant en contemplar en la legislació d'accés al sistema sanitari la necessitat que s'estableixin uns requisits molt específics que probablement tinguin en compte el temps de residència al nostre país per accedir a la llista d'espera de donant mort", ha apuntat, precisant que aquests criteris, que s'han d'establir per ordre ministerial, encara estan "en fase de desenvolupament".





NEGATIVES JUDICIALS





Les jornades també aborden l'aspecte judicial dels trasplantaments, tenint en compte que el 19% d'ells han de ser autoritzats pels jutges. En 2018, de les 433 sol·licituds d'autorització judicial per donació d'òrgans només 15 van ser denegades, el 3,5% (el 1,3% el 2017), i des de l'any 2000, la taxa de negatives sempre ha estat per sota del 5%.





Unes dades positius que, segons Domínguez, proven l'"impacte" d'aquestes jornades durant 21 anys. "Aquests resultats són una mostra palpable de l'enorme compromís de l'Administració de Justícia amb el procés de donació d'òrgans i teixits", ha destacat.





L'autorització judicial es produeix davant de casos d'interferència amb una investigació judicial en curs, i també es veu afectada per l'expansió de la donació en asistòlia, un nou procés que aglutina el major nombre de negatives. "Per això són tan importants aquestes jornades de formació", ha remarcat Domínguez.





En aquest sentit, López del Moral ha coincidit a destacar la importància de la formació de jutges i magistrats, sobretot quan la legislació sobre trasplantaments s'ha modificat més de tres vegades i, avui mateix, el Butlletí Oficial de l'Estat publica una altra reforma, "el que ens obliga a estar permanentment actualitzats", ha dit.





Com aspecte innovador de les jornades, en aquesta ocasió es compta amb la participació dels instituts de medicina forense per a la donació de teixits, "que també poden salvar vides i millorar la qualitat de vida", ha apuntat Domínguez. En concret, s'exposarà el model de l'Institut de Medicina Forense de Catalunya que podria ser transferit a la resta de comunitats.





CANTÀBRIA





Finalment, Domínguez ha destacat que Cantàbria està al capdavant de donació d'òrgans i el 2018 va tornar a batre el seu rècord amb 86 donants per milió d'habitants, quan la mitjana nacional "ja excel·lent" va aconseguir el màxim històric de 48.





"Cantàbria segueix sent un referent per la seva extraordinària taxa de donació, per les seves excel·lents programes de trasplantaments i per haver estat capaç de desenvolupar tot tipus de modalitats en aquesta matèria", com mort encefàlica, en asistòlia controlada i en asistòlia no controlada, ha citat la directora de l'ONT.





En aquest sentit, el coordinador autonòmic de Trasplantaments ha remarcat que el seu objectiu és que l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla "segueixi sent un referent en donació i trasplantament", i "seguir fent totes les opcions que científicament siguin validades" en donació i trasplantament de òrgans. "Avui ho vam aconseguir fer, esperem que en el futur Valdecilla i Cantàbria segueixin tenint un paper molt important", ha assenyalat.





En els seus 21 anys d'existència, més de 300 coordinadors de trasplantaments de tot Espanya han participat en aquest curs i totes les unitats de trasplantaments del país tenen almenys un coordinador que s'ha format en elles, "ajudant a que els resultats siguin millors no només a Cantàbria sinó a tot el país", ha destacat Miñambres.





En aquesta ocasió, hi participen 25 jutges, 22 forenses i 18 coordinadors de trasplantaments, a més del personal de Cantàbria, i segons Miñambres, la demanda duplica l'oferta de places.