La Xarxa d'Associacions d'Investigadors i Científics Espanyols a l'Exterior (RAICEX), associació que aglutina més de 3.500 científics i investigadors espanyols que treballen fora del país, han presentat aquest dimecres al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, un informe amb 10 mesures per facilitar el retorn d'investigadors espanyols de l'exterior.





Entre les mesures que recull el seu Informe ATRAU es troba la d'impulsar un Pacte d'Estat per la Ciència, involucrant a tots els actors polítics i socials, que garanteixi un sistema de ciència i investigació "atractiu, estable i de qualitat", així com " independent de vaivens polítics o cicles econòmics mitjançant l'elaboració d'un pressupost competitiu, plurianual i blindat".





El document destaca l'atenció en "programes que garanteixin el desenvolupament, la continuïtat i la independència de l'investigador, proporcionant-mitjans econòmics, materials i administratius adequats i flexibles adequades al seu nivell d'experiència", així com a les necessitats per al bon trasllat, establiment i desenvolupament de línies de recerca existents, i que afavoreixin l'adequada integració dels investigadors en la resta de convocatòries del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI) dins d'una carrera investigadora ben definida.





També advoquen per enfortir la presència del SECTI a l'exterior, mitjançant l'establiment d'una xarxa de diplomàcia científica en totes les ambaixades per donar una resposta col·lectiva ràpida i unificada a les necessitats i reptes que afronta la ciència i el col·lectiu d'investigadors a l'exterior.





Igualment, la Xarxa vol promoure la creació de llocs a temps parcial que permetin a l'investigador mantenir una doble afiliació amb una institució espanyola i una a l'exterior, afavorint l'intercanvi actiu de coneixement i experiències, així com l'enfortiment de programes de grau i postgrau interinstitucionals i internacionals.





Així mateix, aposten per fomentar la col·laboració entre l'empresa privada i les institucions públiques per augmentar el valor afegit del coneixement; i difondre les convocatòries de places i projectes tant en mitjans nacionals com internacionals en espanyol i anglès, en un portal centralitzat.





En el document també parlen de facilitar la tramitació de sol·licituds de llocs i convocatòries de recerca mitjançant una reforma i internacionalització enriquida per les experiències d'altres països en R+D+I, facilitant la presentació de sol·licituds de manera remota i en anglès, així com flexibilitzar el procés d'acreditació de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i acreditació (ANECA) en el cas dels professors d'universitat.





Finalment, demanen incorporar mesures per facilitar el trasllat dels membres de la unitat familiar i dependents de l'investigador, i de conciliació familiar; fomentar programes de mentoria que guiïn i facilitin l'adaptació dels investigadors a les particularitats del SECTI; i la incorporació de mesures que lluitin contra les diferències de gènere i que fomentin la incorporació d'investigadors amb diversos perfils i nacionalitats.





RAICEX espera que aquestes mesures siguin incloses en el Pla de Retorn que previsiblement aprovarà el Govern aquest divendres 22 de febrer en Consell de Ministres.