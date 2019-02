Dos escriptors espanyols i un mexicà, guanyadors dels Premis Tiflos de l'ONCE

Els Premis Tiflos de Literatura de l'ONCE, han triat entre més de 843 treballs procedents d'autors de tot el món, 34 d'ells amb discapacitat visual, als seus tres guanyadors en les categories de Novel·la, Poesia i Conte, dotades amb 17.000, en el primer cas, i amb 10.000 euros per a cadascuna de les altres dues.





Així, en la modalitat de Poesia, el premi ha estat per a l'escriptor Antonio Quero, de Sabadell (Barcelona), pel seu treball 'El cielo y la nada', un llibre que, segons ha assenyalat l'escriptor i membre del jurat Àngel Luis Prieto, "ens fa moure'ns de la nostra comoditat i obrir-nos a altres mons expressius". Així mateix, el conte que s'ha alçat amb el premi ha estat el de Josué Sánchez, de Veracruz (Mèxic), 'No se trata del hambre', en què els protagonistes són la fam i el menjar i del que els membres del jurat han destacat la seva "frescor", tal com ha informat l'ONCE en un comunicat.





Per la seva banda, el guardonat en la categoria de Novel·la ha estat Miguel Ángel Carcelén, de Villagordo de Júcar (Albacete), per 'Retrato de cadáver con fondo vegetal', una novel·la carcerària, testimonial i documental en la qual es narra la convivència entre els presos a través d'experiències humanes "molt a prop dels límits", tal com ha indicat l'acadèmic Luis Mateo Díez.





PREMIS ESPECIALS





En aquesta nova edició dels Premis Tiflos s'han presentat un total de 325 treballs en la categoria de Poesia, en què han participat 15 escriptors amb discapacitat visual; 256 en l'apartat de Conte, que ha comptat amb 11 treballs d'autors amb discapacitat visual i 262 en la modalitat de Novel·la, en la qual s'han registrat 11 relats d'escriptors amb discapacitat visual.





A més de l'elecció dels premiats amb els guardons tradicionals, es va triar als guanyadors dels premis especials per a escriptors amb discapacitat visual, dotats amb 5.000 euros cadascun, entre els 34 treballs candidats.





Així, en Poesia el premi ha estat per a Maximiliano Mariblanca, de Camuñas (Toledo), pel seu treball 'Alta y libre alegría'; en la categoria de Conte, la premiada ha estat Ana Eugenia Venegas, d'Ubrique (Cadis), pel relat titulat 'Una instalación en Berlín' i en Novel·la, César Delgado, de Madrid, per 'Caruba, Ojalá me hubiese muerto cuando nací', la història de dos nens al Madrid de la postguerra i la seva vida en ambients d'orfandat.