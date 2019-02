El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciat aquest dijous al Congrés dels Diputats que els policies i els guàrdies civils començaran a cobrar a la nòmina d'abril la pujada salarial corresponent a 2019, segons es va aprovar en l'acord d'equiparació amb les policies autonòmiques.





L'anunci l'ha fet a la Comissió d'Interior, on ha explicat que els 250 milions d'euros compromesos en 2019 seran cobrats a l'abril tot i que no hi ha pressupostos generals de l'Estat, utilitzant per a això el Decret Llei 24/2018 que el Govern va aprovar al desembre i que el Congrés va convalidar el 22 de gener, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.





En concret, ha citat l'article 21 d'aquest decret llei perquè, dins de les limitacions de despesa, "s'exceptuen les mesures necessàries per a l'aplicació de l'Acord entre el Ministeri de l'Interior, Sindicats de Policia Nacional i Associacions Professionals de la Guàrdia Civil de 12 març 2018".





El diputat de Podem i guàrdia civil en excedència, Juan Antonio Delgado, ha ironitzat amb el cobrament d'aquesta quantitat, preguntat al ministre si els policies i els guàrdies civils rebran la primera partida el 28 d'abril al matí, dia de les eleccions generals , perquè "vagin contents".





Aquesta mateixa setmana els sindicats representatius de la Policia Nacional i les associacions professionals de la Guàrdia Civil han remès al Ministeri de l'Interior sengles escrits en els quals reclamaven mecanismes legislatius per cobrar el segon tram de l'equiparació salarial, un cop estirats els pressupostos generals de l'Estat.





TRES TRAMS FINS 2020





Per 2019 es va fixar que es destinarien 250 milions per equiparar els sous amb el dels Mossos d'Esquadra. L'acord incloïa tres trams de pujada salarial entre 2018 a 2020, a falta d'una auditoria sobre la qual les organitzacions també demanen informació. La plataforma Jusapol manté les seves crítiques a aquest acord perquè considera que no ofereix una equiparació real amb les policies autonòmiques.





Els sindicats policials i associacions de guàrdies civils sostenen que l'acord d'equiparació salarial que van signar quan governava el PP s'ha de mantenir malgrat els "atacs i desacreditaciones", en entendre que és "una fita històrica i immillorable".