El Govern central veu una "insensatesa" que Arrimadas viatja a Waterloo perquè internacionalitza la tensió

La portaveu del Govern central i ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha criticat aquest divendres el viatge que farà aquest diumenge a Waterloo (Bèlgica) la portaveu de l'Executiva de Ciutadans i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas , per dir-li al fugit expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que la República catalana "no existeix".





En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Celaá ha afirmat que en anar fins a la casa on resideix Puigdemont, Arrimadas -que no pretén reunir-se amb l'expresident- contribueix a "internacionalitzar la tensió i el dany causat per l'independentisme", el qual li sembla "una insensatesa".





"No és sensat anunciar un viatge a Waterloo per insistir en una política de confrontació que només beneficia els radicals", ha declarat la portaveu del Govern.