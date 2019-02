Miguel Hurtado demana la dimissió de l'abat de Montserrat per "encobridor" d'abusos sexuals

Miguel Hurtado, la primera víctima que va fer públics abusos sexuals comesos presumptament pel monjo de Montserrat Andreu Soler, ha demanat durant una protesta al Vaticà la dimissió per "encobridor" de l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, en un acte paral·lel a la cimera antipederastia que se celebra des de dijous fins diumenge i que reuneix 190 participants, entre ells, 114 presidents de conferències episcopals de tot el món.









"He donat un ultimàtum a l'abat. Té 72 hores per dimitir i si no ho fa presentaré una queixa formal davant el Vaticà demanant l'obertura d'una investigació apostòlica: que siguin els seus superiors els que l'acomiadin", ha explicat.





Hurtado ha qualificat de "preocupant" que Soler continuï en el seu càrrec. "És un cas d'encobriment on hi ha moltíssimes proves. Hi ha documents, informes, correus electrònics i converses que vaig tenir amb ell amb càmera oculta i que recentment han estat publicats", ha destacat.





Segons la seva opinió, amb aquesta informació es demostra que ell va creure els abusos des del primer moment. "I això envia un missatge molt perillós als líders catòlics espanyols: pots tapar delictes sexuals i no passa res", ha agregat.





D'altra banda, considera "insuficients" les 21 propostes que el papa Francesc ha posat sobre la taula dels participants de la cimera. "Les considero bastant pobres. Són mesures molt genèriques que ja s'han proposat en el passat i que no han funcionat", ha assenyalat.