Investigadors de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per La Caixa, han conclòs que la regeneració del riu Besòs a través del Parc Fluvial reporta beneficis per a la salut i ha evitat fins a set morts a l'any.





Segons ha informat l'institut aquest divendres en un comunicat, el treball es va proposar analitzar els impactes en la salut, així com les despeses de salut pública relacionats, del projecte de regeneració a la província de Barcelona.





El Parc Fluvial del Besòs és un espai públic ubicat en els últims nou quilòmetres de llera del riu Besòs, formant part del continu urbà de les ciutats de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, i ocupa 22 hectàrees d'ús públic.





El nou estudi, realitzat en el marc del projecte europeu BlueHealth i publicat a la revista 'International Journal of Environment Research and Public Health', es va proposar mesurar els impactes en la salut i el benestar d'aquest projecte de regeneració del riu.





Els investigadors van utilitzar una enquesta realitzada pel Consorci del Besòs el 2015 a prop de 1.000 persones adultes per conèixer les principals activitats que realitzaven al parc.





També van utilitzar dades de comptatge per estimar el nombre de persones usuàries del parc en un any, a través de l'eina 'Blue Active Tool', per estimar els impactes de l'espai natural a la salut i els costos econòmics relacionats amb la salut.





S'estima que l'activitat física que es realitza al parc després de la seva remodelació pot contribuir a evitar fins a set morts i sis casos de malaltia per any, sent la demència la que va tenir més casos evitats --un cas anual en les dones i tres en els homes--.





Tot això, s'estima que té un impacte econòmic anual per a la salut pública de 23,4 milions d'euros, i la investigadora i primera autora de la publicació, Cristina Vert, ha recordat que "el desenvolupament del Parc Fluvial del Besòs es va realitzar principalment per millorar l'ecologia de l'àrea, però l'avaluació demostra que aquesta intervenció també proporciona beneficis de salut a la població que utilitza aquesta infraestructura, a fomentar que es realitzi activitat física".





"La investigació contribueix a la creixent evidència sobre els beneficis per a la salut dels espais verds i blaus, ja que el parc és una combinació de tots dos tipus d'espais naturals", conclou Vert.





L'estudi estima que el parc Besòs atreu prop de 6.000 persones adultes al dia, sent la bicicleta l'activitat principal a la meitat de persones, seguida de persones que caminen per plaer (38%) i les que corren (12%).