Els hereus de Michael Jackson continuen la seva lluita contra HBO i el seu nou documental 'Leaving Neverland', ja que ara han demandat la cadena per violar els termes d'un acord que HBO tenia amb Jackson des de 1992. Els demandants demanden una compensació per danys que supera els 100 milions de dòlars.

"Tot i els esforços desesperats que fan per soscavar la pel·lícula, els nostres plans romanen sense canvis", va apuntar HBO en un comunicat. "HBO seguirà amb l'emissió del documental en dues parts el 3 i 4 de març. Això permetrà a tots tenir l'oportunitat d'avaluar la pel·lícula i les seves afirmacions per si mateixes".





En la demanda, els hereus diuen que amb el documental 'Leaving Neverland', HBO ha violat una clàusula de no desprestigi que formava part d'un acord pel qual es va permetre a la cadena transmetre en viu el Dangerous World Tour de Jackson.





"HBO va incomplir el seu acord de no desacreditar Michael Jackson en produir i vendre al públic una marató de propaganda sense garanties per explotar descaradament a un home innocent que ja no és aquí per defensar-se", va dir l'advocat dels demandants, Howard Weitzman, en un comunicat.





"HBO va poder i hauria d'haver assegurat que 'Leaving Neverland' s'hagi aconseguit correctament, s'hagi verificat i sigui una representació justa i equilibrada. En el seu lloc, van optar per finançar i produir una pel·lícula en la qual sabien que els dos subjectes havien testificat sota jurament durant molts anys i els havien dit als seus familiars, amics i agents de la llei que el senyor Jackson no els havia fet res inapropiat".





"Gairebé quatre anys després de la mort de Michael, van canviar sobtadament els seus records, van demandar als hereus per centenars de milions de dòlars i van desestimar totes les seves demandes. No obstant això, encara estan buscant diners, després d'haver apel·lat", ha afegit Weitzman, qui va acusar la cadena i al director, Dan Reed, de fer "afirmacions falses".





'Leaving Neverland' recull els testimonis detallats de dos homes, Wade Robson i James Safechuck, que diuen que Jackson va abusar d'ells quan eren menors d'edat. La pel·lícula es va estrenar durant el Festival de Cinema de Sundance el mes passat, i la projecció va requerir una gran seguretat per evitar que els detractors interrompessin la projecció. A Espanya el documental s'estrenarà a # 0 de Movistar+ (dial 7).