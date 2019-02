La Sala que jutja la causa del 'procés' al Tribunal Suprem ha concentrat els propers dimecres i dijous la compareixença dels primers vint testimonis del judici, el que suposa fixar per al 27 de febrer -una dia més tard del que inicialment previst- la compareixença de l'expresident del Govern Mariano Rajoy. Aquest mateix dia també estan citats el president del Parlament Roger Torrent l'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría, l'expresident de Catalunya Artur Mas i l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro.

La raó es troba en la impossibilitat del tribunal de complir amb els seus plans inicialment previstos per a aquesta setmana, en què s'esperava haver pogut substanciar la declaració dels dotze acusats de rebel·lió, desobediència i malversació de cabals públics.





Finalment, i després de la llarga extensió que va tenir aquest dijous la declaració del líder d'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, el tribunal que presideix Manuel Marchena s'ha vist obligat a deixar per a la sessió de dimarts 26 els interrogatoris dels acusats que falten, que són el president d'Òmnium, Jordi Cuixart i el de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. La Sala ha dictat una nova diligència d'ordenació fixant un nou calendari de testimonis.





30 MINUTS PER TESTIMONI





Així, les vint primeres testificals es concentren en dimecres i dijous, deu testimonis per dia per a cada un dels quals s'han reservat 30 minuts. El primer a comparèixer seguirà sent el diputat d'ERC Joan Tardà, i el seguiran el president del Parlament català, Roger Torrent; i l'expresident de la Generalitat Artur Mas. Després dels polítics catalans serà el torn de Sáenz de Santamaría i l'exministre Montoro.





A la tarda, a les 16.00 hores, serà el torn de Rajoy, seguit de l'excoordinadora general del PdeCAT Marta Pascal i de l'expresidenta del Parlament Núria Gispert. Tanquen el calendari de dimecres les compareixences dels exdiputats de la CUP Eulàlia Reguan i Antonio Baños.





El 28 de febrer començarà amb la testifical del lehendakari Iñigo Urkullu i el seguiran el diputat d'ERC Gabriel Rufián; el exparlamentari català Albano Dante-Fachín; l'expresident del Parlament Ernest Benach; i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.





La sessió de la tarda de dijous s'ha reservat per a l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido -la testifical s'ha inclòs en el tràmit de qüestions prèvies del judici-; l'exportaveu d'En Comú Podem Xabier Domenech; el secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta; el secretari d'Afers Socials i Família, Francesc Iglesias; i el director del Catsalut, Adrià Comella.