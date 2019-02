Un total de 2.812 companyies han traslladat la seva seu social fora de Catalunya durant el 2018, un any marcat per la fugida d'empreses del territori català originada pel procés independentista, segons l'estudi sobre canvis de domicili publicat per Informa D&B.

Aquesta xifra de sortides, la més elevada del país, supera les 509 empreses que han arribat a la comunitat catalana, per la qual cosa té un saldo negatiu de 2.303.





Només quatre comunitats més mantenen un saldo negatiu entre entrades i sortides, però amb xifres molt inferiors: Castella i Lleó en perd 71, el País Basc 29, Extremadura 23 i Astúries 18.





Les comunitats que més es beneficien de les sortides d'empreses de Catalunya són: Madrid, València i Aragó, que reben el 59%, 10% i 7% de les companyies respectivament. Més de la meitat de les 3.049 empreses que arriben a Madrid provenen de Catalunya, que esdevé la comunitat que més rep en dades totals.





En termes de facturació, la diferència entre les companyies que arriben i surten de Madrid és d'11.600 milions d'euros, mentre que Catalunya resta 14.900 milions d'euros. Al llarg de l'any, 25 empreses amb una facturació de més de 100 milions d'euros es van mudar de Catalunya.





Així mateix, el nombre d'empreses que canvia de domicili a Espanya durant els darrers cinc anys ha incrementat en un 81%, i passa de 3.828 el 2014 a 6.922 el 2018.





Segons la directora d'Estudis d'Informa D&B, Nathalie Gianese, els canvis de domicili són un bon indicador de la capacitat d'atracció que tenen les autonomies en termes de negoci, encara que la situació catalana ha incrementat de manera "notable" el nombre de companyies que decideixen mudar-se a Espanya fins arribar a un total de 6.922 el 2018.





Madrid, les Balears, Cantàbria i La Rioja han mantingut saldos positius entre les societats que arriben i les que se'n van des del 2014. Per contra, Catalunya, Castella i Lleó i el País Basc perden empreses en aquest període.





Destaquen, segons l'estudi, els salts en els darrers dos anys de Catalunya, Madrid, València i Aragó. Catalunya, que retallava una mitjana de 300 empreses entre el 2014 i 2016, en perd 1.347 el 2017 i 2.303 el 2018.





Madrid, que sumava 407 societats el 2016, en guanya 913 i 1.699 els anys successius, mentre que València i Aragó passen de saldos negatius el 2016 a sumar els dos darrers anys 201 i 290 i 89 i 137 respectivament.