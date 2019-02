Home Meal Replacement, empresa propietària de la cadena de menjar preparat Nostrum, ha presentat aquest divendres concurs de creditors i ha cessat el seu president i conseller delegat de la companyia, Quirze Salomó, segons ha informat en sengles fets rellevants al Mercat Alternatiu Borsari (MAB ).





La companyia ha detallat que presenta concurs voluntari en no haver estat possible culminar un acord amb els creditors no financers en els terminis previstos, i ha remarcat que seguirà intentant assolir-lo en el marc del concurs.





"És la intenció de Home Meal Replacement d'arribar a un acord a través de conveni de creditors per reestructurar una part dels seus passius de tal manera que recuperi l'estabilitat financera i el normal desenvolupament de la seva activitat", ha sostingut la societat.





Així mateix, el consell d'administració de la companyia ha pres la decisió de cessar a Salomó i nomena com a president amb caràcter interí Guillem Junyent, que fins a la data havia ocupat el càrrec de conseller.





Home Meal ha argumentat que aquesta decisió s'ha d'emmarcar en un context "de renovació profunda" de l'òrgan d'administració de la societat.





Ha agregat que s'incorporaran a la societat "professionals de gran prestigi dins el sector de la restauració", que es concentrarà la setmana que ve després de la convocatòria del consell d'administració.





Per la seva part, el MAB ha informat en un fet rellevant que suspèn la contractació de les accions de Home Meal després de les respectives publicacions de la companyia.