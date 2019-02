Conversar "relativament coherent" amb altres persones mentre dormen és possible

De vegades, quan es contesta a una persona durant un episodi de somnilòquia o parlar mentre es dorm, aquesta pot contestar i mantenir una conversa "relativament coherent i amb sentit", ha assegurat el membre de la Càtedra d'Investigació de Somni de la Universitat de Granada-Grup el Monaco, el doctor Alejandro Guillén Riquelme.





"Per descomptat, la persona que està parlant en somnis no és conscient d'aquest fet i, habitualment, quan desperta, no recordarà la conversa produïda", ha explicat el doctor Guillén.





A més, la persona que parla somnis no ha de donar informació veraç. En aquests estats es pot mentir o dir coses sense cap sentit que, per a l'oient, puguin semblar coherents.





Una altra curiositat, segons l'expert, és que "les persones poden entonar adequadament, és a dir, realitzant inflexions adequades en el to, i no és únicament un llenguatge robòtic i pla".





De fet, el fenomen en si mateixa implica que una persona, mentre està adormida i sense despertar, pronuncia sons, paraules i arriba a produir enunciats complets que poden tenir sentit.





La somnilòquia passa amb més freqüència en la fase de son paradoxal o REM i es produeix associat a somnis, on la persona verbalitza paraules o frases adequades al contingut de la son. Això no obstant, aspectes com la influència de les fases del son sobre l'aparició d'aquests episodis sense que la persona somiï no estan del tot clars.









INVESTIGAR COM FUNCIONA LA MEMÒRIA





La somnilòquia és un dels principals focus d'investigació de la son, segons la Càtedra d'Investigació de Somni de la Universitat de Granada-Grup El Monaco.





En primer lloc, perquè es tracta d'una situació infreqüent que no es vincula directament amb cap trastorn físic o psicològic i que no suposa cap problema per a la persona quan es dóna de forma aïllada. A més, és un fenomen difícil de produir en condicions de laboratori, malgrat que diverses investigacions així ho han fet.





També és interessant perquè pot aportar informació sobre el funcionament de la memòria durant el son. Els cervells no són menys actius quan es dorm, com es pensava, sinó que són actius de manera diferent. En concret, el cervell en vigília recull informació mentre que el cervell adormit consolida el recol·lectat.