Arrimadas fa oficial el seu salt al Congrés anunciant que serà la candidata un per Barcelona

La portaveu de l'executiva nacional de Ciutadans i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, ha anunciat que farà el salt a la política nacional a concórrer a les eleccions generals del proper 28 d'abril com a número u de Cs per Barcelona.





Arrimadas ha realitzat aquest anunci en un acte públic celebrat a la plaça de la Vila a Madrid davant la presència del president de la formació taronja, Albert Rivera.





En la seva intervenció, la líder de l'oposició a Catalunya ha afirmat que la seva vida ha estat marcada per decisions "difícils", però que sempre ha optat per donar un pas endavant, pel que ha anunciat que presentarà la seva candidatura a les primàries de Cs com a número u de Barcelona per a les pròximes eleccions generals.









"Tinc la responsabilitat de seguir defensant als constitucionalistes catalans, vaig a deixar-me la pell perquè Albert Rivera sigui el pròxim president d'Espanya", ha assenyalat Arrimadas en la seva intervenció, en què ha ressaltat que la llibertat i la convivència només arribarà a Catalunya si governa el seu partit amb Rivera com a president.





EL PRECEDENT





La portaveu de Ciutadans i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, protagonitzarà un acte al costat del president de Cs, Albert Rivera, aquest dissabte a Madrid enmig dels rumors sobre la seva possible incorporació a les llistes de la formació taronja a les pròximes eleccions generals.





Fonts de Ciutadans han explicat que es tracta d'un "acte de partit", sense confirmar ni descartar que, en el transcurs del mateix, Arrimadas pugui anunciar la seva intenció de presentar-se a les primàries per ser elegida com a candidata a diputada. L'esdeveniment és a les 12.00 hores a la plaça de la Vila.





En qualsevol cas, si la portaveu de Cs pretengués encapçalar, per exemple, la llista de Barcelona al Congrés, el dubte no trigarà molt a buidar-se, ja que el termini de 24 hores per presentar candidatures a les primàries finalitza el dimarts a les 20.00 hores . Després de vuit dies de campanya electoral, els afiliats podran votar els aspirants entre les 10.00 hores de divendres 1 de març i les 10.00 hores del dissabte 2.





Si Arrimadas voldria ocupar el primer lloc en una llista per al Senat, el procés seria el mateix. En canvi, si la seva opció fos anar com a número dos de Rivera a la candidatura al Congrés per la província de Madrid, simplement necessitaria el vistiplau de l'aparell del partit, ja que només se celebren primàries per escollir els caps de llista, i la decisió es prendria més endavant, al mes de març.









ARRIMADAS GUARDA SILENCI





Per ara, la líder de l'oposició a Catalunya guarda silenci sobre el seu futur polític. Mentre diferents dirigents del partit es pronunciaven dijous davant els mitjans sobre aquesta qüestió encara que sense acabar de aclarir-ho, Arrimadas es va limitar a publicar a Twitter un vídeo on anunciava que diumenge viatjarà a Waterloo (Bèlgica) amb la resta del grup de Cs al Parlament de Catalunya per recordar-li a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que "la República no existeix".





Per a aquest mateix dia a la tarda, Arrimadas té programat una trobada amb militants a Brussel·les al costat del portaveu de Ciutadans al Parlament, Carles Carrizosa, i a la diputada autonòmica i senadora Lorena Roldán.









Quan li van preguntar dijous per l'assumpte de la candidatura d'Arrimadas a les eleccions generals, Carrizosa va afirmar que "no s'està estudiant aquesta possibilitat en absolut", que la dirigent taronja ' "seguirà treballant per Catalunya" i que està descartat que "es vagi del Parlament".





En el mateix sentit es va manifestar el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, que ha assegurat que "no hi ha res a sobre de la taula en aquest aspecte" i que "la prioritat de Ciutadans i de la pròpia Inés Acostades és Catalunya".





Rivera, en canvi, no va tancar del tot la porta al fet que la portaveu de l'Executiva, a la qual va descriure com "la dona més important, més valent i més preparada de la política espanyola", acabi entrant en les llistes dels comicis generals . Ha assenyalat que la decisió de concórrer o no a les primàries "és de cadascú" i que després son els afiliats els que exposen seves preferències a través de les primàries.