Arrimadas a Waterloo: "És una fal·làcia que aquesta sigui la seu de la República independent"

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha viatjat aquest diumenge fins a les portes de la residència de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Waterloo (Bèlgica) per titllar de "fal·làcia" que s'identifiqui com la seu institucional de la "República independent "de Catalunya, alhora que ha rebutjat reunir-se amb ell perquè no considera que un" fugat "de la Justícia a Espanya sigui un interlocutor vàlid.





"Estem representant a milions de catalans i no permetrem que el separatisme ens digui a quins racons d'Europa podem venir ja quins racons no. Aquesta casa en l'imaginari separatista és la seu d'una República independent i això és una fal·làcia, és una mentida ", ha declarat Arrimadas davant la premsa convocada.





Així, ha denunciat que la residència de luxe de Puigdemont s'estigui pagant amb "diners públics" i ha reclamat a l'independentisme que "tanqui aquest xiringuito" i obri "amb normalitat" al Parlament català.





Arrimadas ha arribat a Waterloo passades les 11.15 hores acompanyades pel seu grup parlamentari i, després de desplegar una pancarta de diversos metres en la qual es podia llegir que "la República no existeix", ha fet declaracions a la premsa ia continuació ha marxat a Brussel·les , a on a la tarda participarà en un acte de partit.









Durant la seva intervenció, la porta d'entrada de la casa d'Puigdemont, adornada amb un llaç groc, s'ha obert sense que es pogués identificar la persona que estava darrere i ha romàs d'aquesta manera fins que Acostades s'ha anat del lloc.









La líder de Ciutadans a Catalunya ha descartat qualsevol contacte amb Puigdemont i ha reivindicat el seu interès per exposar els seus arguments en qualsevol punt d'Europa. A més, ha criticat el Govern per tractar amb ell i amb l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, com si fossin líders d'un Estat independent.





"Nosaltres no parlem amb fugats de la Justícia, amb qui han de parlar els fugats és amb els jutges", ha tancat Acostades, preguntada per la raó de desplaçar-se fins allà per no veure amb l'expresident.





"No hi ha un sol racó d'Europa on el separatisme ens digui que no podem anar, ni un sol pam de Catalunya on el separatisme ens digui que no podem anar", ha declarat, després de defensar que assumeix la defensa dels catalans "silenciats "que no està fent el Govern de Pedro Sánchez.









Encara Puigdemont tampoc ha sortit de la seva residència a la trobada de Arrimadas , sí que ha aprofitat l'acte de Ciutadans per adornar la façana amb diversos cartells reclamant la "tornada a casa dels exiliats" i la "llibertat dels presos polítics", a més de per hissar les banderes de Catalunya i de la Unió Europea, que no s'exhibeixen habitualment.





A la convocatòria de Ciutadans també s'han acostat una desena de curiosos, dos d'ells amb banderes d'Espanya i una de la UE.