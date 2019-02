S'inaugura el memorial al Camp de la Bota per recordar als executats pel franquisme

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha inaugurat aquest diumenge el nou 'Espai Memorial Parapet dels executades i executats 1939-1952' al Camp de la Bota per recordar i homenatjar les 1.706 persones que van morir executades a Barcelona pel franquisme.





En un comunicat aquest diumenge, el consistori ha informat que l'acte ha tingut lloc a la plaça del Fòrum, on s'ha fet una ofrena floral, i han participat també els tinents d'Alcaldia, Gerardo Pisarello i Janet Sanz, i l'alcalde de Sant Adrià, Joan Callao, entre d'altres autoritats.





"És molt important fer aquest reconeixement, amb el nom i cognom de les 1.706 persones executades a Barcelona. És increïble que hagin hagut de passar 40 anys perquè arribi aquest reconeixement", ha assegurat Colau.





Ha defensat que és essencial per a la democràcia lluitar per recuperar la memòria i ha afirmat que aquesta és una política prioritària de la ciutat: "Ho fem per salut democràtica i per lluitar contra la impunitat franquista", ha afegit l'alcaldessa.





Colau ha reiterat que vol la pau "però no l'oblit ni la indiferència" i ha sostingut que l'acte ha estat de present i de futur, i que les polítiques de memòria permeten acabar, al seu parer, amb la impunitat franquista.





MUR ARTÍSTIC I FARISTOL





El memorial, que evoca el mur d'execucions que amb els anys ha quedat submergit sota l'aigua, és obra de l'artista Francesc Abad, i la seva instal·lació, a la plaça del Fòrum, ha tingut lloc en complir vuitanta anys de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat, el 1939.









A part del mur amb els noms de totes les persones executades, també s'instal·larà a la plaça del Fòrum un faristol informatiu que explicarà els fets.





Amb aquest projecte Barcelona ha volgut significar aquest espai de memòria amb els noms dels executats a la ciutat i "homenatjar la seva biografia d'esforç per a la igualtat".





Aquesta acció memorial s'emmarca en el programa municipal Aparta la Indiferència, destinat a l'evocació de l'ocupació franquista de la ciutat, el 26 de gener de 1939, i les seves conseqüències, quan es compleixen vuitanta anys d'aquells fets.