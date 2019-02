Podemos es descompon

La marca Podemos sembla cada vegada menys atractiva per als propis membres de la formació morada i Pablo Iglesias assisteix a noves crisis internes.









El fenomen de 2014 que va passar de carrers a les institucions per fer una nova política, perd força cinc anys després.





Menys aliats i més baixes és el resum dels últims mesos, des de la suma d'Íñigo Errejón a la plataforma de Manuela Carmena a Más Madrid, fins a les crítiques per les formes d'erigir Iglesias com a líder.





En diverses comunitats autònomes, com en Marea a Galícia o Compromís a la Comunitat Valenciana, els seus aliats preveuen presentar-se a les eleccions pel seu compte. El mateix podria passar amb Izquierda Unida.





Tot això es traduiria en un menor suport electoral, tal com anuncien les enquestes, i no es coneix estratègia de la cúpula de Podemos per recuperar vots.