Azaña, Machado, els exiliats espanyols i els independentistes "inoportuns"

La ignorància, la supèrbia, la prepotència i el complex de superioritat de determinats elements que no mereixen qualificatius de persones, m'indigna. No tot val en aquesta vida, ni la fi justifica els mitjans.









Deia Antonio Machado que "Tot el que s'ignora, es menysprea". Aquest món nostre està ple d'ignorants, males persones i cabrons. Els qualificatius estan per utilitzar-los amb aquests individus, encara que a alguns no els agradi.





Aquest passat diumenge, el president del govern cental, Pedro Sánchez, ha estat el primer president de la democràcia que ha demanat perdó a l'exili espanyol fruit de la Guerra Civil i del cop Estat del dictador Franco, al qual Espanya ha hagut d'aguantar durant quaranta anys .





Tres gestos del president més que merescuts, imprescindibles i de justícia cap als milers d'espanyols que van haver de sortir en condicions inhumanes la majoria dels quals mai van tornar a trepitjar sòl espanyol: Visita a la tomba de l'expresident de la República Manuel Azaña, en el cementiri de Montauban. Homenatge i visita al de Cotlliure on està enterrat el gran poeta Antonio Machado quan es complien 80 anys de la seva mort. Finalment, Sánchez s'ha desplaçat a la petita població d'Argelès-sur-Mer, on va estar en el seu dia al camp de refugiats espanyols de tan tristos records per a tots els demòcrates. Ha estat allà on, per primera vegada, un president espanyol ha demanat perdó als exiliats, circumstància que considera que s'hauria d'haver produït abans per part de l'Estat.





En Cotlliure un grup de "demòcrates" independentistes, que respecten només el que és seu, sense tenir compte que hi ha més dies i ocasions per no rebentar actes de reconeixement a uns demòcrates que es van haver d'exiliar de veritat, no com la broma de mal gust de Puigdemont i la seva quadrilla, es van presentar i entre molts udols els van cridar feixistes a tots els presents. Una falta de respecte als milers de morts i a la pròpia democràcia, aquesta que ells utilitzen per insultar, menysprear i mentir.





Que jo recordi en els diferents homenatges que s'han fet als presidents Macià, Companys i altres afusellats, mai ningú ha anat a muntar el numeret i dir-los feixistes als assistents, seria impropi, injust i innecessari.





No m'ha agradat el que ha passat aquest diumenge, l'homenatge realitzat pel govern de Sánchez ha estat un gest que l'honora, encara que alguns ho considerin electoral, que no. El que han fet els independentistes els hauria de portar a pensar que tot no val, que el respecte no és una entelèquia. Una cosa haurien de dir els partits independentistes sobre aquests fets. El que calla atorga? Això sembla.





Com deia Machado: "Espayolet que véns al món et guardi Déu, una de les dues Espanyes ha de gelar-te el cor". El va escriure fa molts anys, i avui està més vigent que mai per culpa d'uns insensats dels dos bàndols que volen reeditar aquesta Espanya, en ple segle XXI. Les persones aprenen alguna cosa dels errors passats? A la vista està que no.