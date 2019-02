El Reial Madrid ha guanyat aquest diumenge per 1-2 durant la seva visita al Llevant UD, gràcies a dos gols de penal, en un partit que correspon a la 25a jornada de la Lliga Santander, competició en la qual aguanta a dalt malgrat aquest gris partit i malgrat seguir a 9 punts del liderat del FC Barcelona.

MÉS INFORMACIÓ El Barça disputa amb el Madrid la final de la Copa del Rey





El triomf del Barça per 2-4 al camp del Sevilla FC, obligava els perseguidors a guanyar els seus compromisos per mantenir la illusió. I mentre que l'Atlètic de Madrid ha doblegat per 2-0 a casa el Vila-real CF, els de Santiago Solari han patit una mica més per emportar-se els tres punts de l'estadi Ciutat de València.





Els locals, de fet, han mostrat una millor cara en la primera meitat i fins i tot han estavellat dues pilotes al pal. El primer ha tingut lloc en el minut 24, a les botes de Roger Martí després d'un embrollat atac del Llevant; i el segon ha tingut el mateix protagonista abans del descans, en un contraatac amb el qual s'ha quedat sol davant de Thibaut Courtois.





Però la rematada de Roger s'ha topat de nou amb el pal i no ha significat llavors l'empat, perquè en la jugada immediatament anterior havia obert el marcador Karim Benzema. Després d'un servei de cantonada, Luka Modric ha centrat a l'àrea però Enis Bardhi ha colpejat la pilota amb la mà en intentar tapar-se la cara.





L'àrbitre, amb l'ajuda del VAR, ha indicat la pena màxima i el 9 del Reial Madrid s'ha beneficiat de l'acció per marcar. El Llevant ha replicar amb aquest primer pal de Roger i, res més tornar del descans, amb l'1-1 que ha fet ell mateix. Ha estat amb una difícil rematada amb l'esquerra després d'un centre lateral, amb Raphaël Varane marcant el davanter del Llevant.





El conjunt local ha apretat sense recompensa davant un rival que no ha exhibit cap espurna, i ha confiat en la inspiració de Vinicius Jr. per a les seves tasques ofensives i ha quedat tot vist per a sentència gràcies a un altre penal, igual de polèmic, a punt de complir-se el minut 77.





L'acció ha tingut lloc després d'una suposada falta de Cheik Doukouré a Casemiro. I és que el migcampista blanc ha caigut després d'una lleugera puntada de Doukouré i l'àrbitre, Iglesias Villanueva, ha assenyalat la segona pena màxima de la trobada en ser afavorit una altra vegada pel VAR.





El davanter gallès Gareth Bale, que havia entrat de refresc poc abans per suplir Benzema, ha marcat l'1-2. Aquest resultat ha estat el definitiu, però el britànic no ho ha celebrat amb la resta dels seus companys. Un lleig gest per a una grisa victòria dels blancs, quan falten pocs dies per jugar dos clàssics.