La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha rebutjat la "actitud insultant i de falta de respecte" de l'actor Toni Albà cap a la líder de Cs Inés Arrimadas en comentaris a Twitter aquest diumenge, i ha destacat que no és treballador ni col·laborador de la corporació.





Albà es contractat ocasionalment per empreses que treballen per a la CCMA en formats de producció associada, de manera que "les expressions públiques que pugui emetre des del seu perfil personal de Twitter queden fora de l'àmbit d'aplicació del Llibre d'Estil", ha explicat en un comunicat aquest dilluns.





La direcció del programa 'Polònia' i de la productora Minoria Absoluta ha manifestat que no comparteix "en absolut" el comentari de l'actor, ha afirmat en un apunt a Twitter.













Ha detallat que els comptes dels actors i altres membres de l'equip són de caire personal i solament els seus titulars són responsables: "Tot i això, volem deixar clar que els insults i les desqualificacions de tipus masclista no encaixen en la nostra forma d'entendre el humor".





Albà es referia a Arrimadas amb motiu del seu viatge a Waterloo: "Bon viatge a Waterloo! (Vigila no et passis de llarg i vagis a parar a Amsterdam... allà, ¡estaries com a casa ia més hauries tots els teus drets laborals respectats!) ".