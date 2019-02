La Guàrdia Civil atribueix a l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, la idea de "crear la tempesta política perfecta" amb la massiva mobilització ciutadana per aconseguir la independència.





Així ho recull en un informe, tramès al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, que investiga el procés.





En aquest document, els investigadors analitzen la documentació que van incautar a la casa de l'exsenador d'ERC i jutge Santiago Vidal. En un dels seus documents sobre l'estratègia secessionista, es feia referència a Torra en la presentació del seu llibre "Els últims 100 metres" realitzada a l'abril de 2016 a la seu d'Òmnium a Valls.





A través de la informació que havia ressenyat Santiago Vidal, la Guàrdia Civil va localitzar a plataforma youtube un vídeo corresponent a l'enregistrament de l'acte de presentació d'aquest llibre per part de Torra. De fet, en l'informe policial s'aporta un enllaç URL en què es poden veure les imatges.





En elles, l'ara president català advocava, com a element necessari per aconseguir l'èxit de les aspiracions independentistes, la massiva mobilització ciutadana, amb la qual juntament amb altres mesures realitzades s'aconseguiria una situació de "tempesta política perfecta" favorable als interessos dels independentistes.





Torra també parla sobre el procés independentista, reconeixent la creació, "d'amagat", "per sota de la taula", de les estructures d'Estat necessàries per a realitzar la desconnexió de Catalunya de l'Estat espanyol.





Admet que s'ha fet "simulant" tractar-se d'actes aparentment emparats per la legalitat de l'Estatut. Amb això, Torra manifestava que es pretenia arribar fins a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació sense autorització de l'Estat espanyol.





Durant la seva intervenció, el president català també identificava com a "responsable de l'entramat jurídic" necessari per dur a terme la secessió de Catalunya a l'exvicepresident del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer. "Persona de qui assegurava que estaria tot preparat en el moment que fos necessari per al que comptava amb la implicació de totes les conselleries del Govern del president Puigdemont", segons relata l'informe policial.





Els investigadors també destaquen l'inici del vídeo, quan es produeix la presentació de l'autor per part de Jordi Ferrer. Aquest es refereix a Quim Torra "no com un mer espectador" dels fets descrits, en els actes de suport i implementació de la República, sinó que, segons la Guàrdia Civil és "identificat com un actor realment imprescindible en la realització del procés, acreditant el seu coneixement i participació en l'avanç i desenvolupament del mateix".