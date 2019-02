La compra del Grup Zeta per Prensa Ibérica està a punt de tancar-se amb els bancs

L'adquisició del Grup Zeta per part de Premsa Ibèrica, anunciada fa una setmana, està a punt de tancar-se després que els bancs creditors de la companyia catalana hagin citat a Javier Moll per tancar la compra del deute.









Fonts del sector asseguren que el president de Mediapro, Jaume Roures, encara té interès a fer-se amb les capçaleres d''El Periódico de Catalunya' i 'Sport', pel que ha passat al contraatac.





Moll ofereix 30 milions d'euros a Antonio Asensio per fer-se amb Zeta i Roures ha proposat deu milions més, fins a 40 milions d'euros.





Els bancs creditors, com CaixaBank, Santander, Sabadell i BBVA, que acumulen el 80 per cent del deute de Zeta, que es calcula en 100 milions d'euros, s'han reunit per ultimar els detalls de l'operació.





El grup de bancs creditors van presentar a Moll una proposta de posar el 70 per cent del deute i s'espera que es formalitzi la compra del deute pròximament.