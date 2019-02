Cuixart admet que Òmnium busca una gran mobilització a favor de la independència

El judici pel procés independentista a Catalunya s'ha reprès aquest dimarts al Tribunal Suprem amb la declaració president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha reconegut que el paper d'aquesta organització era el de "mobilitzar la societat", que defensa l'autodeterminació i que és cert que des de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut el 2010 han vingut demanant als polítics "espanyols i catalans que escoltin la ciutadania en exercici de drets fonamentals". "I ho seguirem fent, passi el que passi", ha afegit.









Cuixart és el primer acusat en ser interrogat després de la represa del judici aquest dimarts, i ha començat assenyalant que respondria a les preguntes del fiscal Jaime Moreno, i advertint que no contestaria l'Advocacia de l'Estat ni a l'acusació particular exercida per Vox, els advocats no estaven presents perquè han arribat tard i hauran d'esperar al primer recés per incorporar-se a la vista.





El primer que ha dit és que és soci 36.080 d'Òmnium, el que és motiu de "satisfacció" per a ell, definint-se tot seguit com a pres polític. En diversos moments de l'interrogatori, Cuixart ha utilitzat l'afegitó "hòstia" abans de respondre a les qüestions plantejades pel fiscal Moreno.





La Fiscalia demana 17 anys de presó i 17 anys d'inhabilitació per Cuixart, en presó preventiva des del 16 d'octubre de 2017, pel delicte de rebel·lió agreujada per condició de cap o promotor i per la malversació de cabals públics. L'Advocacia de l'Estat demana 8 anys de presó per sedició; mentre que Vox demana 62 anys de presó per dos delictes de rebel·lió i organització criminal.





Després d'explicar l'origen d'organització cultural d'aquesta organització, Cuixart ha explicat que el 99 per cent dels membres d'Òmnium són independentistes i que defensen el dret d'autodeterminació "i encara més a partir de la sentència de l'Estatut de 2010, en tant que Catalunya és nació, i això és un dret inalienable".





"Tinc un sentiment republicà i aquí espero que això no s'estigui jutjant", ha manifestat Cuixart, al que el fiscal li ha respost, "no ho dubti, no se li està jutjant per això".





Cuixart també s'ha referit a un document que apareix en l'escrit elaborat per Òmnium de l'acusació popular i al qual la Fiscalia qualifica de "full de ruta" de les accions que van acabar tenint lloc en la tardor de 2017. Ho ha qualificat de simple "declaració d'intencions" que "obeïa a una estratègia en la qual es defensava la independència i aportava mobilització social, per convertir les eleccions del 27 de setembre en unes eleccions de caràcter plebiscitari".





Cuixart ha eludit respondre a les preguntes que el fiscal li realitzava relatives a cadascuna de les decisions del Govern o al Parlament que van ser suspeses pel Tribunal Constitucional assenyalant que les desconeix en profunditat perquè no és polític, sinó tan sols un "activista social" .





"Li mentiria si li digués que tots van ser suspesos o no, em consta que va suspendre el referèndum però li mentiria si li digués aquesta si o no perquè no tinc prou coneixement", ha afegit.





Igual que els altres deu acusats que ja han declarat en setmanes anteriors, Cuixart ha negat conèixer fins que l'hi va ensenyar la seva advocada el document denominat Enfocats i la Moleskine amb anotacions que li van ser intervingudes en el domicili de qui va ser número 2 de l'exvicepresident de la Generalitat i també encausat Oriol Junqueras.