Puigdemont creu que va cometre un error en suspendre la independència el 10 d'octubre

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha considerat aquest dimarts que va ser un "error" per la seva part suspendre els efectes de la declaració d'independència en la sessió parlamentària del 10 d'octubre de 2017.









"El meu penediment és el 10 d'octubre, quan s'esperava en aquest dia declarar la independència de Catalunya i vaig decidir suspendre els efectes de la declaració. Crec que clarament va ser un error", ha assenyalat en una entrevista de la BBC .





Puigdemont va explicar aquell dia que suspenia els efectes de la declaració per seguir negociant amb l'Estat i buscar una mediació, i finalment el Parlament va acabar per declarar la república en una altra sessió del mateix mes, el 27 d'octubre.





Sobre el 27-O, l'expresident català veu clar que la Cambra catalana va aprovar la declaració d'independència, però de la mateixa manera veu igual de clar que el Govern no va arribar mai a "executar el mandat del Parlament" i, per tant, a implementar la república.





Preguntat per les paraules de l'exvicepresident Oriol Junqueras quan va dir que es va quedar a Espanya per una qüestió de responsabilitat ètica, Puigdemont ha evitat polemitzar amb ell, però ha defensat la seva decisió d'anar-se'n a Bèlgica.





L'expresident defensa que haver-se anat no és una situació "confortable i sense riscos", sinó que ha estat una opció per aconseguir que un conflicte com el català no sigui una qüestió només d'Espanya, sinó un assumpte de la Unió Europea.





"Òbviament trobo a faltar la meva família i al meu país, però en realitat també sento que estic a casa ara mateix vivint a la capital d'Europa", ha conclòs, en al·lusió a la seva residència actual a Waterloo (Bèlgica).





JUDICI





A més, ha criticat el judici al Tribunal Suprem perquè veu una "paradoxa" que el sigui un home lliure vivint en un país que forma part de la Unió Europea, i altres líders independentistes s'estiguin enfrontant a un procés judicial a Espanya.





També ha censurat que el seu equip trobés dos dispositius electrònics de seguiment en dos dels seus vehicles; ha precisat que tenien targetes SIM del Regne Unit i ha recordat que "està sota investigació de la justícia belga".





En un apunt a Twitter, Puigdemont també ha aplaudit la declaració del president, Jordi Cuixart, davant el Suprem: "És un torrent lluminós enmig d'una foscor esgarrifosa".





Ha considerat que ha aconseguit "parar els peus a la Fiscalia" i fer una defensa dels drets fonamentals de la democràcia, i ha conclòs que Catalunya necessita persones com ell.