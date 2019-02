El Parlament demana limitar les retribucions de directius d'empreses públiques

La Comissió Mixta (Congrés-Senat) per a les relacions amb el Tribunal de Comptes ha reclamat la fixació d'un import màxim a les retribucions i dietes que perceben els màxims responsables i directius de les empreses públiques.









L'òrgan fiscalitzador ja va aconsellar aquesta mesura en el seu informe sobre el grau de compliment per les empreses estatals no financeres de les recomanacions efectuades pel Tribunal de Comptes, relatiu a mesures dirigides a la racionalització i reordenació del sector públic en 2012 i 2013.





En aquest informe, el Tribunal havia demanat exigir que cada entitat estableixi individualment la quantia anual de compensacions en funció de les reunions previstes, i no del màxim establert, i que el Govern, en les ordres ministerials en què es fixen les quanties màximes per dietes i compensacions, que els imports són "màxims anuals" que no poden ser sobrepassats i que tampoc és obligatori esgotar-los.





En aquest sentit, la comissió ha avalat aquest dilluns dues propostes de resolució presentades per Unidos Podemos, una dirigida a les empreses estatals no financeres i una altra al Govern.





A les primeres, el Parlament els demana establir límits màxims de les retribucions dels màxims responsables i directius de les empreses. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat.





En aquesta mateixa sessió de votacions, la comissió també va reclamar al Govern fixar els imports màxims anuals, el nombre màxim de reunions i la quantia de les dietes de cada reunió, o almenys fixar els imports màxims d'aquestes retribucions.





En aquesta proposta, el Parlament reclama que s'especifiqui que no sigui obligatori esgotar aquesta quantia i que el Govern exigeixi que cada entitat estableixi individualment la quantia anual de compensacions en funció de les reunions previstes, i no del màxim permès. Aquesta proposta va ser aprovada amb vots de PP, Unidos Podemos i Ciudadanos i el rebuig del PSOE.