El Tribunal de la UE anul·la la multa de Brussel·les per ajudes il·legals a Barça, Madrid, Osasuna i Athletic

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anul·lat aquest dimarts la decisió de la Comissió Europea que va considerar il·legal el tracte fiscal que va permetre a quatre clubs espanyols -Reial Madrid, FC Barcelona, Club Atlètic Osasuna i Athletic Club de Bilbao quedar exempts de la obligació general de transformar-se en societats anònimes.









Gràcies a aquest tracte diferenciat, Barça, Madrid, Osasuna i Athletic van gaudir durant 20 anys d'un tipus fiscal avantatjós del 25% enfront del 30% de la resta de clubs, que sí que van haver de convertir-se en societats anònimes esportives (SAD) en compliment d'una llei de 1990.





La llei espanyola va preveure una excepció perquè els clubs que haguessin tingut resultats econòmics positius en els exercicis anteriors a l'aprovació de la Llei poguessin seguir funcionant sota la forma de clubs esportius, cosa a la qual es van acollir això quatre equips.





L'Executiu comunitari, però, va considerar en 2016 que aquesta norma era contrària a les regles del Mercat Interior i que es tractava d'un ajut públic il·legal, pel que va ordenar a Espanya que el suprimís -una cosa que va fer aquest mateix any- i recuperés amb caràcter immediat els beneficis atorgats a Madrid, Barcelona, Osasuna i Athletic.





Brussel·les llavors va exigir una multa d'entre 0 i 5 milions d'euros per a cada equip, tot i que la quantia final havien de fixar-les autoritats espanyoles en el procés de recuperació de les ajudes.

La decisió de Brussel·les va ser recorreguda per dos dels clubs afectats, FC Barcelona i Athletic Club de Bilbao, i el Tribunal General del TUE ha estimat el primer, encara que rebutjat el segon, per qüestions de procediment.





En qualsevol cas, la decisió d'aquest dimarts, sobre el que Brussel·les té ara un termini de dos mesos per presentar recurs, afecta la decisió en el seu conjunt, de manera que anul·la els efectes de la mateixa sobre els quatre clubs afectats.





En la sentència, el Tribunal assenyala que l'examen d'un règim d'ajudes ha d'incloure una anàlisi de les diverses conseqüències d'aquest règim, alhora favorables i desfavorables per als seus beneficiaris, quan el caràcter no unívoc de la suposada avantatge resulti de les pròpies característiques del règim.





El Tribunal amb seu a Luxemburg coincideix en que els quatre clubs van gaudir d'un tipus nominal de gravamen preferent entre 1990 i 2015, però apunta que s'ha d'examinar l'avantatge tenint en compte la resta de components del règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre.





REAL MADRID





Així, la sentència recull les al·legacions presentades pel Reial Madrid durant el procediment de la Comissió Europea, quan el club madrileny va afirmar que la deducció fiscal per reinversió de beneficis extraordinaris era més important per a les SAD que per a les entitats sense ànim de lucre.





El Reial Madrid va argumentar que aquesta deducció podia ser molt important com a conseqüència de la pràctica de traspàs de jugadors, ja que els beneficis podien reinvertir en l'adquisició de nous jugadors, i que d'aquesta manera, entre 2000 i 2013, el règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre havia resultat "molt més desfavorable" per a ell que el règim de les SAD





Segons el parer del TUE, però, l'executiu comunitari, sobre qui requeia la càrrega de la prova, no va acreditar suficientment que la mesura controvertida conferís un avantatge als clubs sancionats sobre la resta d'equips.