Rosell sosté davant el tribunal que "no hi va haver comissions" ni delicte

L'expresident del Futbol Club Barcelona Sandro Rosell ha afirmat aquest dimarts davant la Secció Primera de la sala penal de l'Audiència Nacional que els contractes que va signar amb la seva societat Uptrend Unlimited i pels quals la Fiscalia sol·licita 11 anys de presó per delictes de blanqueig, van ser legals i es emmarcar en la normalitat del negoci dels drets del futbol. "Aquí ni hi ha pilota ni botiga per comprar-lo. No hi va haver comissions, només una retribució a la meva empresa", ha assenyalat.









Rosell, que ha rebutjat contestar a les preguntes de la Fiscalia perquè entén que l'acusació està plena de "errors i falsedats", contestava així al seu lletrat en relació a l'absència de delicte que diu, hi ha a la tasca d'intermediació que va fer amb seva empresa Uptrend Unlimited, entre la saudita ISE i la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) per a la compra i explotació de 24 partits amistosos de la selecció en 2006.





Segons ha afirmat, mai va demanar al llavors president de la CBF, Ricardo Terra Teixeira que li pagués cap tipus de comissió per la signatura d'aquell contracte com tampoc el propi Teixeira li va exigir mossegada. Va ser una negociació, segons ha dit, que es va allargar sis mesos i en la qual ell treballava per ISE i que es va saldar quan va acordar amb la CBF la compra dels drets audiovisuals per 1,15 milions d'euros per partit, doblant així el contracte que la Confederació tenia anteriorment.





"El contracte va ser reeixit per a tothom. La CBF va doblar els seus diners, nosaltres cobrem la nostra retribució i també per ISE, que els números no els sé, però em sembla que entre duplicar o triplicar", ha declarat Rosell.





En la mateixa línia, ha incidit que a partir d'aquell moment, el Brasil "va passar a ser la selecció més ben pagada del món per partit amistós i això va fer que acabés valent més". "Avui es paga moltíssim més. En el món del futbol sempre penso que ja hem arribat al límit i sempre m'equivoco", ha postil·lat.





Sobre el detall del contracte, ha assegurat que la qual ISE va pagar 26 milions a la CBF i ell, com a intermediari, va rebre 2,5 milions a la signatura i 250.000 per partit celebrat per "transferència bancària al compte d'Uptrend a Andorra".





En total, assenyala que va rebre 5,8 milions d'euros fins que el 2009, per la seva entrada en campanya del Barça, va rescindir l'acord sent "conscient" que deixava de guanyar altres 2,5 milions. "Era la meva il·lusió i m'ho podia permetre i així ho vaig fer", ha comentat.





Assegura que Fiscalia eleva la xifra a 8,3 milions perquè "barreja peres amb pomes" en computar altres contractes menors subscrits a les mateixes dates sense relació amb la CBF. Tot l'escrit d'acusació, segons la seva versió, està ple d'"errors i falsedats".





Rosell ha anat responent durant prop de dues hores i mitja al seu advocat en el mateix to, defensant la legalitat de cadascuna de les operacions objecte de la querella i amb un relat esquitxat de referències al seu "amor" pel FCB que ha portat a la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, a cridar-li l'atenció perquè es cinese als fets. "Se m'ha va l'olla amb aquestes coses, quan parlo del Barça salten les emocions", ha dit en descàrrec.





Sobre la venda de la seva empresa BSM el 2011, que la Fiscalia apunta com a "simulada" per blanquejar diners d'origen il·lícit del president de la CBF, ha concretat que va cobrar 6,5 milions, la meitat del previst, perquè el grup saudita que va fer l'oferta es va retirar. Va decidir i va decidir transferir a un "amic", acusat com a presumpte testaferro, perquè es fes càrrec d'ella atès que s'havia compromès en la seva campanya per presidir el Barça a vendre l'empresa si guanyava.





També s'ha desmarcat dels diners que va rebre, de nou, del president de la CBF en 2009 i que ell li va tornar el 2012. Sosté que es tractava d'un préstec per a una operació immobiliària a Andorra que va resultar fallida, de manera que ell va reinvertir aquest diners en altres fins i finalment, hi va tornar tres anys després. Rebutja taxativament qualsevol relació amb delictes de blanqueig.





"No tinc res a amagar, sóc innocent de tot el que em imputa la Fiscalia i sempre defensaré el meu prestigi i el meu honor i per descomptat i sens dubte que puc posar tot el meu patrimoni com a garantia", ha dit Rosell en rematar el seu advocat l'interrogatori recordant a la Sala que el seu patrocinat està en disposició de posar tot el que té com a fiança per poder sortir en llibertat.