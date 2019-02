Forcadell: "No sóc jurista, però no crec que sigui necessari per ser presidenta del Parlament"

El tribunal del cas del "procés" al Tribunal Suprem ha reprès la seva sessió d'aquest dimarts a les 16.05 hores amb la declaració de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'última de les acusades en ser interrogada, que ha ha anunciat que contestarà a la fiscal Consuelo Madrigal i també a la representant de l'Advocacia de l'Estat, i s'ha sumat a la protesta d'altres encausats per no comptar amb traducció simultània per poder expressar-se en català.





"Encara puc entendre les raons d'aquest tribunal, la realitat és que per motius ara jurídics o per raons econòmiques i socials el català sempre acaba sent una llengua minoritzada i els catalans sentim que els nostres drets lingüístics són vulnerats", ha manifestat, per afegir que no tenia cap problema per parlar espanyol. "És una llengua de Catalunya i més és la llengua materna de molts catalans", ha assenyalat.





Forcadell s'enfronta a una pena de 17 anys de presó i 17 anys d'inhabilitació per un delicte de rebel·lió agreujada per condició de cap o promotor i per la malversació de cabals públics. L'Advocacia de l'Estat demana 10 anys de presó per sedició; mentre que Vox demana 62 anys de presó per dos delictes de rebel·lió i organització criminal.





La Fiscalia l'acusa d'haver permès la tramitació i aprovació de les lleis de desconnexió i convocatòria de referèndum, incomplint les sentències del Tribunal Constitucional. En el seu escrit d'acusació provisional destaca també la participació de la exmandatària en actes i crides a favor de la independència de Catalunya.





Forcadell ha afirmat que no és jurista, però ha afegit que "no crec que sigui necessari per a ser presidenta del Parlament". Mitjançant aquestes paraules, l'expresidenta de la Cambra catalana vol treure-li importància al fet que va convocar un ple que el Tribunal Constitucional havia impugnat.





FORCADELL RECORRE DAVANT EL TEDH





La lletrada de l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, Olga Arderiu, ha anunciat aquest dimarts a les portes del Tribunal Suprem que el seu equip jurídic ha presentat una demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) contra l'acte del Tribunal Suprem i les resolucions posteriors del Tribunal Constitucional que mantenen a la seva representada a la presó provisional.





D'aquesta manera, Forcadell es converteix en la primera dels acusats pel procés independentista de 2017 a acudir a la instància amb seu a Estrasburg, si bé és coneguda la intenció de la resta d'acabar recorrent al aquest tribunal de garanties, cosa que només és possible un cop s'ha esgotat la via judicial a Espanya.