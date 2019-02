El Govern vol prendre la via dels decret llei per aprovar reformes laborals i socials

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha confirmat aquest dimarts que el Govern aprovarà en el Consell de Ministres d'aquest divendres i en els successius fins a les eleccions generals del 28 d'abril diversos reials decrets amb mesures de recuperació de drets laborals i retributius, derogació dels aspectes lesius de la reforma laboral, mesures socials i reducció de la desigualtat de gènere, que se sufragaran amb els majors ingressos de la Seguretat Social derivats de l'alça del SMI i les cotitzacions.





També ha avançat que veurà la llum l'Oferta d'Ocupació Pública de 2019 i que s'està estudiant l'actualització dels lliuraments a compte per a les comunitats autònomes per a la millora de la recaptació dels principals impostos.





"Tots els Consells de Ministres que queden de la present legislatura estaran carregats de mesures", ha confirmat Montero durant la seva intervenció en els esmorzars informatius d'Europa Press, on ha detallat que s'aprovaran diversos reials decrets relacionats amb la recuperació de drets laborals a través del diàleg social i la reducció de la desigualtat de gènere.









Montero ha precisat que s'aprovaran decrets amb mesures per a la recuperació de drets laborals i retributius, la derogació parcial dels aspectes més lesius de la reforma labora l, mesures socials, com la recuperació de la cotització per als cuidadors no professionals, i reducció de la desigualtat de gènere.





També ha confirmat que el Govern està configurant una oferta d'ocupació pública, a definir en el diàleg social, i ha avançat que estan estudiant les opcions per a la possible actualització dels lliuraments a compte per les comunitats autònomes.





En concret, ha indicat que l'Executiu té la intenció d'actualitzar aquests lliuraments per la millora de recaptació dels principals impostos, però que no incorporaran els ingressos lligats a les pujades d'impostos que es plantejaven, i ha recordat que l'única vegada que es van aprovar els lliuraments a compte fora de Pressupostos va ser el 1996, de manera que "jurídicament és viable".





MÉS DINERS PER A LES AUTONOMIES





Per a l'actualització dels lliuraments a compte, que no veurà la llum en el proper Consell de Ministres, sinó en un altre posterior, Hisenda està realitzant el càlcul de la xifra final, ja que l'import de 9.000 milions recollit en els Pressupostos de 2019 podria variar en fer-se un ajust d'acord amb la p rórroga pressupostària davant la falta d'ingressos necessaris per compensar els lliuraments. Amb posterioritat a les eleccions, podria aprovar-se un nou repartiment per a les regions.





La ministra ha explicat que les noves mesures socials i laborals que ultima el Govern abans de les eleccions generals del 28 d'abril no es sufragaran amb pujades d'impostos, ja que els ingressos fiscals "no es poden regular via decrets llei", sinó que es costejaran gràcies a algunes de les mesures aprovades en l'àmbit de la Seguretat Social abans de la presentació dels Pressupostos, com els majors recursos derivats de l'alça del Salari Mínim i de l'augment de les cotitzacions socials màximes.





Així, ha assegurat que aquests reials decrets es poden convalidar a la Diputació Permanent del Congrés perquè el reglament de la cambra baixa així ho contempla, i ha justificat la seva aprovació mitjançant decrets assegurant que totes les mesures són d ' "extraordinària necessitat i urgents". "No hi ha mesures més urgents que atendre el dia a dia dels ciutadans", ha emfatitzat.





DEPENDÈNCIA, BEQUES I LA FI DEL COPAGAMENT





Per contra, ha descartat que es puguin aprovar mitjançant decrets partides previstes que comportin l'increment de la despesa pública sense finançament, com l'augment de beques, l'eliminació del copagament farmacèutic, l'alça de la partida de Dependència, l'ampliació dels permisos de paternitat o la reforma de les pensions, ja que considera que serà "difícil" recuperar el consens del Pacte de Toledo abans de les eleccions.





La titular d'Hisenda ha explicat que les mesures que veuran la llum abans del 28 d'abril "tenen reflex pressupostari", mentre que les que impliquen una major despesa per a l'Estat "no es va a poder aprovar cap sense el corresponent capítol d'ingressos" , si bé ha assegurat que la intenció és que "res més tornar de les eleccions generals", si guanya el PSOE, es tornin a sotmetre els pressupostos a la consideració del Congrés.





Sobre els Pressupostos tombats pel Congrés, Montero ha defensat que "no eren cap moneda de canvi", i ha criticat PP, Cs i independentistes per unir els seus vots per rebutjar el projecte pressupostari, ja que "han renunciat a ser política útil" i donen mostra d'una "gairebé antipolítica". "No renunciem a que els Pressupostos puguin veure la llum després de les eleccions", ha postil·lat.





DECRET DEL LLOGUER





D'altra banda, sobre el decret del lloguer la negociació ha reprès el Govern amb Podem, ha expressat la seva "pena" perquè no hagi vist la llum, ja que es podrien haver evitat els desnonaments de la setmana passada.





Referent a això, ha afirmat que la política d'habitatge és "prioritària" per al Govern, per la qual cosa s'està treballant per aconseguir una mesura que permeti que residents habituals no hagin d'abandonar el seu habitatge.





D'aquesta manera, s'espera que el decret del lloguer pugui veure la llum abans que conclogui la present legislatura, si bé ha reconegut que encara no està consensuat el text.