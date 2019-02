L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat de forma inicial el reglament per regular l'activitat dels vehicles amb llicència VTC a l'entorn metropolità, que amplia a 60 minuts l'antelació mínima per contractar els seus serveis --la Generalitat l'havia fixat en 15 minuts permetent la seva ampliació--.





El reglament haurà de superar una fase d'exposició pública de 30 dies abans de poder aprovar-se de manera definitiva després de la votació d'aquest dimarts, que han donat suport Entesa --que inclou els comuns--, la CUP i Compromís per Torrelles; l'abstenció del PDeCAT, ERC i Plataforma per Barberà, i el rebuig de PP i Cs, han detallat fonts de l'AMB.





La normativa fixa que els vehicles amb aquesta llicència no podran circular per les vies públiques per captar clients ni propiciar la captació de viatgers que no hagin contractat el servei prèviament quedant-se estacionats.





Així, quan aquests vehicles no estiguin precontractats o prestant servei, hauran de romandre estacionats fora de les vies públiques, segons el reglament, que tampoc permet la geolocalització perquè els clients puguin ubicar vehicles disponibles sense haver-los contractat prèviament.





L'AMB destaca que, tal com justifiquen informes tècnics i jurídics, les especials característiques de mobilitat metropolitana, l'extensió de l'àmbit i "la fragilitat de les seves condicions ambientals" aconsellen establir un període superior per a la precontractació, segons el text del reglament.





ARGUMENTS PER ALS 60 MINUTS





El reglament també estableix com a infracció greu el fet de no respectar els 60 minuts de precontractació, i fixa el règim sancionador en fins a 300 euros en infraccions lleus; d'entre 301 i 1.400 euros per a les greus, i de 1.401 a 6.000 euros les molt greus.





A més, el propi reglament avisa que l'Institut Metropolità del Taxi (Imet) implantarà els registres i els procediments administratius per fer efectiu el control del compliment de la norma en el termini d'un mes de l'entrada en vigor del reglament.