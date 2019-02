Hevia afronta una moció de censura al capdavant de la SGAE

El president de la Societat General d'Autors i Editors (SGAE), José Ángel Hevia, afrontarà aquest dimecres 27 de febrer la moció de censura registrada la setmana anterior per un total de 18 membres de la junta directiva de l'entitat.





Fonts de la societat han explicat que en aquesta reunió es votarà o bé la continuïtat d'Hevia o bé el seu cessament. Previsiblement, en l'ordre del dia fixat pel president es votarà també el seu relleu aquest mateix dia, en cas de prosperar la moció.





Un dels integrants de la junta directiva --i del consell de direcció-- que ha donat suport a aquesta moció de censura, Antonio Onetti (Col·legi d'Obres Audiovisuals), ja va confirmar en declaracions que serà un dels candidats a la presidència en cas de prosperar aquesta iniciativa.





"Si tira endavant, jo seré un dels candidats i aspiro a aconseguir els suports suficients. Això no és una altra de les guerres de la SGAE, sinó una conseqüència natural d'una etapa tan intensa de Hevia en la qual no s'han complert les expectatives : allunyar la intervenció de Cultura. Ara estem en una altra fase del joc", apuntava el guionista.





Onetti entén que, amb la intervenció de Cultura i a sol·licitada al jutge, els terminis per convocar la moció "han de ser imminents". "Seguim en una situació crítica i aquest era el gran objectiu que havia d'haver complert Hevia. Cal un canvi de timó", assenyalava.





Així, es veu "capaç d'intentar redreçar" a la SGAE malgrat aquesta intervenció i a altres polèmiques que envolten a l'entitat, com la part de recaptació nocturna coneguda com La Roda. "A partir d'ara, amb el límit de la Llei de Propietat Intel·lectual, tot serà molt més senzill. Tot això de la música nocturna s'anirà difuminant i trobant una mida molt menor", apuntava.





HEVIA, "ACTUACIÓ PATERNALISTA"





Per la seva banda, un altre dels membres del consell de direcció que ha donat suport a la moció, Fermín Cabal (Col·legi Gran Dret), avançava que prestarà el seu suport a Onetti, en cas de tirar endavant la iniciativa. "És el meu candidat i té competència per a aquest càrrec", asseverava.





Cabal recordava que a Hevia "se li ha donat un marge de confiança" per part de la junta, però després de "cometre errors greus" considera que "no és la persona adequada" per presidir la SGAE.





"Nosaltres tenim un criteri de quan es fan les coses bé i, al meu entendre, Hevia ha tingut una actuació molt paternalista. No es tracta que sigui la SGAE dels músics", concloïa.





HEVIA I "LES ÀNSIES PERSONALS"





Per la seva banda, després de conèixer el registre d'una moció de censura contra ell, Hevia lamentava que "les ànsies personals" per arribar a la presidència de l'entitat "juguin en un moment convuls". Tot i això, assegurava que, en cas de tirar endavant aquesta iniciativa, s'aniria "content de no haver cedit a interessos personals".





"La moció de censura és una cosa natural en una associació que es regeix per principis democràtics i els que la presenten tenen tot el seu dret a fer-ho. La veritat és que, amb el que està passant a la SGAE, és molt difícil conviure amb una cruïlla d'interessos que va a més, tot i la façana de consens de la junta", apuntava el gaiter.