Un nou dispositiu de baix cost i alta sensibilitat, basat en la tecnologia de discos compactes, és capaç de detectar al·lèrgies a antibiòtics en menys d'una hora. Amb una petita mostra de sang, és capaç de detectar fins a deu tipus d'al·lèrgies diferents a antibiòtics com amoxicil·lina o penicil·lina, entre d'altres, segons han informat en sengles comunicats la Universitat Politècnica de València i La Fe, que han participat en el projecte europeu Cobiophad.





Les primeres proves del dispositiu es duen a terme al campus de la UPV. Actualment, la detecció d'al·lèrgies a antibiòtics es porta a terme mitjançant una sèrie de proves cutànies (in vivo, invasives), "amb les molèsties que això comporta". Encara que existeixen mètodes "in vitro", "no són prou sensibles, el que pot provocar un diagnòstic imprecís". A més, avui en dia només s'analitzen pocs al·lèrgens, i les proves són "lentes i cares".





Per fer front a aquestes mancances, investigadors europeus, liderats per la UPV, han desenvolupat un equip biofotònic de baix cost i alta sensibilitat que permet detectar de forma no invasiva i amb una quantitat de sang molt petita, al·lèrgies a antibiòtics com l'amoxicil·lina o la penicil·lina en menys d'una hora. És el resultat del projecte europeu Cobiophad.





L'equip es basa en la tecnologia de disc compacte; inclou un disc microfluídic -en el qual s'injecten les mostres que es volen analitzar-; un lector de discos i un programari que permet processar l'assaig i ofereix el resultat als professionals mèdics.





A més de la seva alta sensibilitat, baix cost i rapidesa, aquest prototip destaca perquè és capaç de detectar en una mostra fins a deu al·lèrgies a antibiòtics betalactàmics, entre ells amoxicil·lina, penilicina i àcid clavulànic.





I pot analitzar de forma simultània fins a sis mostres diferents. "L'anàlisi és molt senzill. Un cop carregada la mostra en el disc, aquest s'introdueix al lector. De la interacció entre la mostra i els reactius s'obté el resultat que ajudarà els metges a diagnosticar si el pacient és al·lèrgic o no. Tot això en menys d'una hora ", ha destacat Àngel Maquieira, investigador de l'Institut Interuniversitari de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) a la UPV.





ASSAJOS REALS





Aquest nou test d'al·lèrgies a antibiòtics es valida aquests dies a la UPV. Els socis del projecte Cobiophad es reuneixen a la UPV per a comprovar les prestacions del dispositiu en assajos reals, amb personal mèdic de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València i del Centre Hospitalier Universitaire de Montpeller (França), ambdós de referència internacional en al·lèrgies.





La seva participació en el projecte s'ha centrat en proporcionar els casos, el desenvolupament de bioreactius i, ara, la validació clínica d'aquesta tècnica de diagnòstic. Després de les proves realitzades a la UPV, està previst que en els pròxims mesos l'equip desenvolupat en el marc d'aquest projecte es comenci a utilitzar en la Fe.





Per Ethel Ibáñez, al·lergòloga de l'Hospital i membre de l'equip de Cobiophad, aquest dispositiu pot facilitar -i abaratir significativament- el diagnòstic de les al·lèrgies a antibiòtics, reduint a més les molèsties i riscos per als pacients.





"Actualment, el diagnòstic comença amb una història clínica del pacient i, depenent del risc que hagi tingut, es realitzaran les proves cutànies. Es tracta de proves invasives, que poden comportar una sèrie de riscos, a més, fem proves analítiques i d'exposició al fàrmac, subministrant-lo al pacient via oral, el que comporta un risc més gran que els tests cutanis. Totes aquestes proves requereixen a més successius desplaçaments", ha detallat.





L'equip que s'ha desenvolupat en aquest projecte és "molt més segur, més ràpid i genera molts menys costos". "En el moment en què el pacient ve a la consulta, amb una petitíssima mostra de sang -25 microlitres- podem saber si el pacient és al·lèrgic o no", destaca Ethel Ibáñez.





En el projecte hi participen també l'empresa valenciana Lumensia, situada al campus de la UPV; les britàniques Eux i B3D; Sintef (Noruega); Stratec (Àustria); Optoel (Romania); i Dr. FOOKE Laboratorien (Alemanya).