Colau va recórrer a l'enginyeria comptable en la pròrroga pressupostària de 2016

La Sindicatura de Comptes ha publicat un informe que conté l'auditoria de les modificacions i pròrrogues pressupostàries per l'exercici de 2016 a la capital catalana. I el resultat és un document on es detallen punt per punt els incompliments normatius i l'enginyeria comptable que va usar l'equip de govern d'Ada Colau fa tres anys.

L'Ajuntament de Barcelona va ometre en el pressupost de 2016 --realment, una pròrroga dels comptes de 2015-- aquelles previsions d'ingressos i crèdits pressupostaris de despeses que no eren susceptibles de pròrroga.





Aquestes omissions van comportar que el pressupost inicial prorrogat per a l'exercici de 2016 s'aprovés amb un superàvit de 70 milions que no es corresponia amb la realitat comptable del consistori.





Si s'haguessin considerat les partides mencionades, en realitat els comptes haurien mostrat un dèficit de 63,56 milions. Aquest dèficit "hauria estat contraria a la normativa", s'especifica en l'informe, ja que per a les corporacions locals només es permet l'aprovació del pressupost sense dèficit inicial.





CRÈDITS SENSE JUSTIFICAR I TRAMITACIONS EQUIVOCADES





També es van aprovar les modificacions per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits amb un seguit d'incidències. La Sindicatura manté que "no va quedar suficientment acreditada la impossibilitat de demorar fins a exercicis posteriors les despeses a realitzar mitjançant aquestes modificacions" que l'Ajuntament considerava que s'havien d'efectuar sí o sí el 2016.





L'organisme auditor remarca que no es va assegurar que aquests crèdits extraordinaris es poguessin cobrir amb el romanent de tresoreria. De fet, s'assegura que "del romanent de tresoreria (...) s'ha estimat que només 78,16 milions podrien estar disponibles per finançar modificacions de crèdit", quan el consistori calculava un romanent d'aproximadament el doble, 153,16 milions, per afrontar aquests crèdits extraordinaris.





A més, es van incloure modificacions per transferències sota categories com "minitransferències d'inversió" --amb una quantitat total de 325,68 milions--, un concepte elàstic i imprecís que l'Ajuntament no va justificar.





La Sindicatura també destaca altres irregularitats com ometre el tràmit de publicitat d'unes modificacions referides a despeses de personal, o bé tramitar dues modificacions pressupostàries com a transferències de crèdit quan en realitat la modalitat adequada hagués estat la de crèdis extraordinaris.