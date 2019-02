Podemos i Izquierda Unida pacten anar junts a les generals com Unidas Podemos

Podemos i Izquieda Unida (IU) han tancat un acord per confluir junts a les eleccions generals del 28 d'abril com Unidas Podemos, reeditant així la coalició i la marca que ja van usar en els últims comicis generals de juny de 2016, tot i que ara, en gènere femení. En aquesta ocasió, el líder d'IU, Alberto Garzón, concorrerà de número u per la circumscripció de Màlaga, i la marca comuna serà 'Unidas'.









Així ho han anunciat els responsables d'Organització de Podem i IU, Pablo Echenique i Ismael González, respectivament, en la roda de premsa que han ofert a la seu d'IU del carrer Olimpo, i en la qual també han confirmat que han tancat una proposta d'acord per a les autonòmiques de la Comunitat de Madrid, així com la llista de les eleccions europees del 26 de maig.





Les dues organitzacions donaven pràcticament per fet la continuïtat de la seva aliança per als futurs comicis, però l'avançament electoral per a finals d'abril anunciat fa dues setmanes pel president del Govern central, Pedro Sánchez, ha obligat a accelerar els terminis, ja que les coalicions han de registrar-se abans del 15 de març.





Tant Echenique com González han destacat que aquest acord suposa una "ferma aposta per la unitat", per sobre "dels interessos de les organitzacions polítiques". "Som uns convençuts que cal treballar sempre per la unitat i tractar d'ampliar aquest marc d'unitat", ha defensat el dirigent de Podemos.





No obstant això, més enllà de confirmar que Garzón ocuparà el primer lloc de la llista per Màlaga, no han avançat detalls sobre el repartiment posicions que han acordat per configurar les paperetes en les diferents circumscripcions, perquè encara han de tancar algunes qüestions relatives al Senat.





Referent a això, han anunciat que faran públic l'acord detallat al llarg de la tarda d'aquest dimecres, però han assegurat que el repartiment no respon a "ràtios" sinó que dependrà de cada província. "No s'ha treballat en una ràtio global", ha explicat Echenique.





"El que s'ha treballat amb Podemos és que IU tingui representació en tots els àmbits, en totes les circumscripcions, tant al Congrés com al Senat. Plantejar ràtios és molt complicat perquè són trams diferents, però el criteri és que tant IU com Podemos tingui la representació suficient perquè els votants se sentin representats", ha afegit González.