Els més de 30.000 empleats de Banc Santander a Espanya esperen que l'entitat respecti el Protocol de Fusió signat el passat mes de novembre a l'hora d'executar l'ERO, que previsiblement començarà a negociar-se un cop es presenti el pla estratègic per a 2019-2021.





No obstant això, s'estén la desconfiança entre la plantilla del banc d'Ana Botín. La fusió amb el Banc Popular requereix una càrrega de treball excepcional que està suposant un estrès "excessiu" per a la plantilla, segons informen fonts de l'entitat.





Des que es va iniciar la integració tecnològica, la plantilla del banc absorbit està embolicada en un procés de formació accelerada per atendre els nous sistemes informàtics del Santander. "La situació real en les oficines és de molt estrès i alarmisme", han lamentat.





A la incertesa per la reestructuració i la "boja carrera" per ser el primer en el rànquing d'objectius per posicionar-se millor davant l'ERO, se suma la "ingent" quantitat de treball.





UN ERO SENSE CONCRETAR





Encara no hi ha un nombre oficial d'empleats afectats per l'ERO, encara que diversos mitjans parlen d'una retallada d'entre 3.000 i 4.000 persones pel tancament de més de 1.000 sucursals.





L'única cosa clara és que el Santander té com a objectiu aconseguir situar la ràtio d'eficiència a Espanya en el 50% de cara al 2020 amb un estalvi anual, abans d'impostos, d'uns 500 milions d'euros a partir d'aquest mateix any.





El previsible és que un cop el banc presenti el seu pla estratègic el proper mes d'abril i estigui molt a prop d'acabar el procés d'integració tecnològica de Popular i Pastor, el banc aclareixi quantes oficines són redundants i, per tant, han de ser tancades.





Segons el mapa de sucursals, Galícia podria ser unes de les zones en les que major impacte tindrà l'ERO, tot i que també és probable que l'escassetat de xarxa del Santander al nord d'Espanya limiti aquestes sinergies. Així, les oficines urbanes, com a Madrid i Barcelona, segurament seran les més damnificades donada la seva elevada cocentració, en detriment de la xarxa rural.





El passat mes de novembre el Santander va iniciar a Galícia la progressiva integració tecnològica i està previst que acabi en els mesos de maig o juny a Almeria. El traspàs de la xarxa es duu a terme mitjançant onades d'oficines en els quals cada 15 dies s'integren les bases de dades dels clients.





Respecte al disseny de les condicions, els sindicats esperen que es busqui un ajust semblant a l'últim ERO, tot i que reconeixen la dificultat, per exemple, de fomentar les prejubilacions, ja que queda "poca" massa laboral amb edats avançades. "Caldrà posar menys edat i més diners", han postil·lat.