Trump es reuneix amb Kim Jong Un per segona vegada amb la desnuclearització sobre la taula

El president nord-americà, Donald Trump, ha elogiat aquest dimecres el potencial econòmic de Corea del Nord i s'ha mostrat confiat que durant la seva segona cimera amb el líder nord-coreà, Kim Jong Un, tots dos resoldran "moltes coses".





Trump i Kim han comparegut davant la premsa en un hotel de Hanoi estrenyent les mans i amb les banderes dels dos països com a teló de fons, per a continuació procedir a seure en sengles butaques, des d'on han fet unes breus declaracions a la premsa.





Durant la seva intervenció, Trump ha assegurat que és "un honor" reunir-se amb Kim després de "la molt reeixida" primer cim que tots dos van mantenir al juny passat a Singapur. "Tots dos estem molt satisfets amb el que hem fet", ha defensat, en resposta als que han posat en dubte els avenços aconseguits en els darrers mesos i el resultat de la primera trobada i als quals "els agradaria que les coses fossin més ràpid".





En aquest sentit, Kim ha reconegut que en aquests mesos hi ha hagut "alguns malentesos" però també "hostilitat" exterior, malgrat la qual cosa ha estat possible "superar els obstacles" perquè pugui celebrar-se una segona cimera.







Així, el líder nord-coreà ha expressat la seva confiança que "hi haurà un excel·lent resultat que tothom celebri" al final d'aquesta cimera, que ha augurat "èxit". "Faré tot el possible perquè això passi", ha afegit, en declaracions traduïdes per un intèrpret.





El president nord-americà ha reiterat la seva convicció que Corea del Nord "té un enorme potencial econòmic, increïble, il·limitat". "Crec que tindrà un gran futur per al seu país i que serà un gran líder i estic desitjant veure com passa i ajudar que passi", ha afegit, dirigint-se a Kim.





Preguntat pels periodistes presents a la sala sobre si el líder nord-coreà ha fet marxa enrere en la seva promesa de desnuclearització, Trump ha respost amb un rotund "no", mentre que ha deixat oberta la porta a l'anunci de la fi de la guerra que tècnicament mantenen els dos països. "Ja ho veurem", ha respost en ser preguntat sobre això.