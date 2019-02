La Fiscalia Superior de Catalunya ha recorregut la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'arxivar la causa contra l'expresident de l'ACM i actual conseller d'Interior, Miquel Buch, i l'expresidenta de l'AMI i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, per un presumpte delicte de desobediència greu pel seu suport a l'1-O.





En el seu recurs d'apel·lació presentat davant la sala civil i penal del TSJC, la fiscal Assumpta Pujol demana reobrir la causa perquè considera que, quan Buch i Lloveras van enviar un mail el 12 de setembre de 2017 informant als seus afiliats que s'havien elaborat cartells l'1-O que es posarien a la seva disposició, ja havien estat advertits pel Tribunal Constitucional.





Per tant, la Fiscalia considera que les seves actuacions "estaven concernides pel contingut del requeriment i advertiment realitzades pel Constitucional" del seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposés ignorar o eludir la suspensió de la convocatòria de referèndum.





DISCREPA DEL TSJC





El Ministeri Públic assegura en el seu recurs que "no comparteix" el criteri del TSJC, que va decidir arxivar el cas en no veure delicte perquè va considerar que, en enviar un correu electrònic als associats de l'AMI i l'ACM amb cartells encoratjant anar a votar l'1-O i a votar 'sí', van actuar en l'exercici de funcions no institucionals i eminentment polítiques, ja que no ho van fer en la seva condició d'alcaldes.





La Fiscalia discrepa d'aquest criteri perquè les competències que desenvolupaven Buch i Lloveras com a dirigents de l'ACM i l'AMI "derivaven directament del fet d'ocupar el càrrec d'alcalde, de tal manera que és aquesta condició la que els va permetre ser elegits com a presidents" d'aquestes associacions.





Afirma que el requeriment del TC, que va ser comunicat a tots els alcaldes catalans per la Delegació del Govern a Catalunya el 12 de setembre després de suspendre la convocatòria del referèndum de l'1-O, "no era un requeriment limitat exclusivament a l'àmbit de les competències municipals, sinó que efectuava un advertiment de caràcter general".





Constata que el correu electrònic va ser enviat pels querellats en la seva qualitat de màxims responsables de l'AMI i l'ACM, "però les competències adquirides com a responsables d'aquestes associacions deriven directament de la seva condició d'alcalde".





La fiscal ressalta que aquestes associacions tenen com a finalitat protegir i promoure interessos comuns, de manera que l'actuació de Buch i Lloveras "no es pot emmarcar dins de l'àmbit privat, sinó que es tracta d'una actuació en exercici d'unes competències".





Així mateix, el Ministeri Públic recorda al TSJC que també es van incorporar a la causa al TSJC les diligències d'investigació contra l'exalcalde Buch per un presumpte delicte de desobediència per cedir locals municipals per a l'1-O, i que sobre aquestes diligències no s'ha fet cap pronunciament.