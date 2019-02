Més d'un 90 per cent dels pacients amb malalties rares no compten amb tractaments específics per a la seva malaltia, denuncia la Societat Espanyola de Neurologia, que recorda que uns 3 milions de persones a Espanya pateix alguna de les aproximadament 7.000 malalties catalogades com a malaltia rara.





"Són malalties complexes, generalment amb un debut precoç -més del 50% es manifesten en menors de dos anys-, en molts casos no compten amb un tractament específic i efectiu, i a més solen ser malalties que generen conseqüències greus i discapacitants per als pacients , amb altes xifres de morbiditat i mortalitat", explica el doctor Jorge Matias-Guiu Guia, coordinador del Grup d'Estudi de Neurogenètica i Malalties Rares de SEN, amb motiu del Dia Mundial d'aquestes malalties aquest dijous 28 de febrer,





Els especialistes estimen que almenys un 45 per cent de les malalties rares tenen un origen neurològic -alguns estudis han arribat a apuntar al 80 per cent- i, en aquelles que no ho són, més del 50 per cent presenten manifestacions neurològiques. Així mateix, solen tenir un origen genètic i les més freqüents són les que afecten el sistema nerviós.





Cada setmana es descriuen cinc noves malalties rares al món i encara que s'estima que el 80% de les malalties rares són d'origen genètic, els gens responsables d'aquestes patologies només es coneixen en una mica més del 50% dels casos.





"Per tant, estem parlant que al voltant de 3.000 malalties no compten encara amb una patogènesi molecular definida. Un aspecte que sens dubte, fa que tant el seu diagnòstic com el seu tractament sigui complex en molts casos", assenyala Matías-Guiu.





Actualment, el temps mitjà per al diagnòstic d'una malaltia rara és d'aproximadament cinc anys, arribant a ser superior als 10 anys en un 20% dels casos.





A més, en aquest procés, fins a un 50% dels pacients reben almenys un diagnòstic incorrecte. D'altra banda, el 47% de les persones amb malalties poc freqüents no disposen de cap tipus de tractament i menys d'un 10% compten amb un tractament específic per a la seva malaltia.





POTENCIAR LA INVESTIGACIÓ ÉS CLAU





"Des de la Societat Espanyola de Neurologia considerem essencial potenciar la recerca en malalties rares, tant des del punt de vista epidemiològic, que permetria una millor planificació de recursos d'acord a les necessitats dels pacients, com de la investigació clínica, bàsica i translacional amb l'objectiu de buscar millors tècniques diagnòstiques i tractaments, així com aconseguir avançar en teràpies com la teràpia cel·lular i la medicina regenerativa, que són una via per proporcionar solucions terapèutiques a situacions que no tenen tractament en l'actualitat", destaca Matías-Guiu.





Tenint en compte que el 85% de les malalties rares són cròniques, que el 65% són greus i invalidants i en gairebé un 50% dels casos, afecten el pronòstic vital del pacient, les malalties rares generen una considerable càrrega familiar i social, a més de que cada vegada tenen un major impacte en la societat i els sistemes sanitaris.





Cal tenir en compte que, en aquest moment, el 75 per cent dels pacients presenta algun grau de dependència, més del 80% discapacitat física i / o emocional i el 50 per cent dels afectats necessiten ajuda per a la vida diària.





"Actualment ja l'espera que la recerca en malalties rares aconsegueixi impulsar-se, per aconseguir reduir la discapacitat associada a les malalties rares s'ha d'aprofundir en dos aspectes essencials: la detenció precoç d'aquestes malalties, perquè els pacients puguin accedir a les opcions terapèutiques oportunes i tractar d'evitar possibles seqüeles, i amb la prevenció, facilitant l'accés a proves de diagnòstic genètic i consell genètic", conclou Matías-Guiu.