Declarat un episodi de contaminació a Barcelona

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha declarat aquest dijous un episodi d'alta contaminació per partícules en 40 municipis de la regió metropolitana de Barcelona, després d'activar dimarts un avís preventiu per un potent anticicló i augment d'emissions per augment de la mobilitat.









Segons ha informat el departament de Damià Calvet en un comunicat, el protocol no comporta restricció de vehicles, tot i que es recomana a la ciutadania desplaçar-se a peu o amb bicicleta, fer servir transport públic i reduir els desplaçaments amb vehicle privat.





L'anticicló i l'augment de la mobilitat pel Mobile World Congress ha provocat una concentració de partícules en suspensió PM10 en l'aire, els nivells són elevats a tot Catalunya, de manera que els responsables demanen moderar l'activitat física a l'aire lliure.





La mitjana diària dels nivells de PM10 durant els últims dies ha estat superior al límit diari de 50 mil·ligrams per metre cúbic en més d'una estació de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de l'Àmbit 40, que són els 40 municipis de la conurbació de Barcelona que han subscrit un pla de millora de la qualitat de l'aire fins al 2020.





Aquest dimecres es van superar aquests límits en quatre estacions de la ciutat de Barcelona: Eixample, Gràcia, Poblenou i Vall d'Hebron, i dos de Montcada i Reixac.





L'episodi d'alta contaminació suposa gestionar la velocitat a les vies ràpides, mitjançant el Servei Català de la Salut (SCT), informar la població perquè faci servir transport públic, instar les activitats cimenteres a reduir les emissions i als municipis a restringir actuacions que generen partícules, com determinades obres.