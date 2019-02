Batet lidera el PSC a les eleccions generals en no tenir rival en el procés de candidatures

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, repeteix com a candidata del PSC a les eleccions generals del 28 d'abril, després de no haver-se presentat cap rival en el procés intern de selecció de candidats que hi havia obert el partit de Miquel Iceta.





En un comunicat, el partit socialista ha precisat que cal un últim tràmit per a ser formalment la candidata i és que aquest dissabte al Consell Nacional del partit haurà de votar la candidatura mitjançant una votació individual i secreta de tots els seus membres.





També es votarà si Marc Lamúa és el candidat per la província de Girona i Montse Mínguez per Lleida -cap dels dos té rival a la votació-, mentre que els consellers nacionals sí hauran de decidir entre dos noms per a la candidatura de Tarragona: Joan Ruiz o Sandra Guaita.