Corbacho se'n va a la plataforma de Manuel Valls

El candidat a l'Alcaldia de Barcelona Manuel Valls ha presentat l'exministre socialista de Treball Celestino Corbacho com a número 3 de la seva plataforma electoral Barcelona Capital Europea: "No és només una bona notícia per a mi, és una bona notícia per a Barcelona", ha dit Valls.





En una roda de premsa aquest dijous, Valls ha reconegut la capacitat de gestió, la visió metropolitana contrastada i l'experiència de servei públic de Corbacho, i ha afegit que el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, "presentarà la número 2 i altres integrants "de la seva llista, que serà paritària.





"La plataforma de Manuel Valls em motiva i il·lusiona", ha admès Corbacho, que identifica amb tres eixos (l'habitatge, l'economia i la mobilitat sostenible), i ha acusat l'alcaldessa, Ada Colau, d'estar absent i no tenir implicació ni lideratge metropolità.