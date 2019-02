El publicista Lluís Bassat, comprador de l'obra 'Nuestros reyes favoritos', en què apareix retratat el Rei Felip VI, ha afirmat aquest dijous que li agrada "l'art que construeix i no el que destrueix". Segons ha assenyalat Bassat, la seva intenció és mostrar aquesta obra en l'exposició que té previst organitzar a Sevilla sobre la seva col·lecció.





"M'agrada l'art que construeix no el que destrueix. Ho he comprat una mica per reacció", ha afirmat en declaracions Bassat, que ha adquirit aquest dimecres --primer dia de la fira-- l'obra realitzada per l'artista finès establert a Espanya Riiko Sakkinen per un total de 11.000 euros.





En ella, la imatge del Rei Felip VI està acompanyada de noms d'"altres reis" com el Rei Melcior, el Rei Gaspar, el Rei Baltasar, el Rei Lleó, Martin Luther King o Burger King, entre d'altres.





A diferència d'aquest treball, el 'Ninot' del Rei de Santiago Sierra i Eugenio Merino, valorat en 200.000 euros i que haurà de cremar en el primer any des de la seva compra, encara no ha trobat comprador, encara que la galeria sí que ha rebut ofertes internacionals, entre les quals destaca la d'un museu privat de Panamà.





'NINOT': "FÀCIL, SIMPLE I SUPERFICIAL"





Pel que fa a l'obra de Sierra, Riiko Sakkinen, artista de l'altre 'Rei', ha declarat que el 'Ninot' és "molt fàcil, simple i superficial", tot i que en tot cas ha deixat clara la seva admiració tant a la trajectòria de Sierra com la de Merino.





En la seva peça 'Nuestros reyes favoritos', Sakkinen prefereix no ser tan directe i deixar "llibertat a l'espectador". "En l'art que jo intento fer no és tan important la meva opinió sinó la de l'espectador", ha defensat l'artista finès, que porta 20 anys a Espanya.





Si és el cas, ha defensat que la seva obra no és crítica, i que en tot cas la crítica està "a l'ull de l'espectador", perquè creu que 'Nuestros reyes favoritos' també es podria prendre "com una celebració de la monarquia".





L'artista ha assenyalat que des que resideix a Espanya ha vist que "la relació dels espanyols amb la monarquia és molt difícil d'entendre", ja que hi ha gent "aparentment d'esquerres que fins i tot li donen suport" i que la veuen com "garantia de democràcia".





"Hi ha alguna cosa bona en la monarquia. En una república se suposa que tots som iguals, però no és cert. En una monarquia està escrit que no tots som iguals, sinó que un està per sobre dels altres i això recorda la realitat", ha indicat.